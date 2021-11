À procura de emprego? Confira as 196 vagas para esta segunda-feira

Auxiliar administrativo é uma das vagas ofertadas | Foto: Reprodução da Internet

Manaus (AM) - Para auxiliar a população manauara neste momento de crise, o Sine Manaus anuncia 196 vagas de emprego para esta segunda-feira (22).



Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link e comparecer ao posto escolhido (avenida Constantino Nery ou shopping Phelippe Daou) no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus.

Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta segunda-feira:

Vagas novas – 16

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Prestar suporte na gestão das empresas, auxiliando principalmente gestores de finanças, de logística, de pessoal e da área operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Assistente Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de correspondências, emissão ou lançamento de nota fiscal, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

6 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coletar e entregar encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter os cursos de Metrologia Básica, leitura e interpretação de desenho técnico e informática básica;

Atividades – Realizar ensaios, medições e testes de controle de qualidade de produtos, de acordo com as normas e padrões estabelecidos, analisando sua conformidade dentro das especificações técnicas. Reportar os resultados das inspeções à gerência para elaborar planos de prevenção e correção.

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando em Ciências Contábeis;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com tributo interestadual, conhecimento com medicamentos, pacote Office e Matemática Financeira.

Atividades – Auxiliar no processo de compras, emitir pedidos e notas fiscais, realizar cotação de preços, acompanhar prazos de entregas, verificar qualidade dos produtos e operação de follow-up junto aos fornecedores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar de Compras

Escolaridade – Ensino médio completo ou cursando superior em Ciências Contábeis, Gestão Comercial ou áreas afins;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir experiência com tributo interestadual, conhecimento com medicamentos, pacote Office e Matemática Financeira;

Atividades – Auxiliar no processo de compras, emitir pedidos e notas fiscais, realizar cotação de preços, acompanhar prazos de entregas, verificar qualidade dos produtos e operação de follow-up junto aos fornecedores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Cobrador Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento do Pacote Office, ter boa escrita, boa dicção e veículo próprio;

Atividades – Realizar cobrança, negociações, atividades bancárias e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 180

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Apresentar planos da academia e vender planos para fidelização dos clientes.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Instalador de Persianas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Diferencial ter conhecimento de fabricação de persianas e instalação de cortinas;

Atividades – Realizar entrega, montagem e instalação de persianas.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Técnico Eletrônico em Geral

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter experiência com refrigeração, possuir Carteira Nacional de Habilitação "AB"

Atividades – executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino Superior Cursando Administração, a partir do 2° período;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – O candidato deve levar sua declaração de matrícula no dia da entrevista e estudar no turno da manhã ou da noite; desejável que more no bairro Dom Pedro ou Adjacências: Chapada, Alvorada, Alvorada 2;

Atividades – Auxiliar nas atividades operacionais do departamento, separar documentos para clientes, conferir relatórios, preparar informações para atualização de banco de dados dos clientes.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Funileiro de Veículos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria AB e Informática Básica;

Atividades – Analisar o veículo a ser reparado, realizar o desmonte e providenciar materiais, equipamentos, ferramentas e condições necessárias para o serviço. Preparar a lataria do veículo e as peças para os serviços de lanternagem e pintura. Confeccionar peças simples para pequenos reparos. Pintar e montar o veículo.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nas áreas administrativas.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar nas atividades de limpeza e conservação de instalações.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades - Realizar limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pintor de Veículos

Escolaridade - Ensino médio completo;

Experiência - Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Desejável possuir conhecimento nas atividades de funilaria e polimento e possuir curso de Embelezamento/Estética Automotiva.

Atividades – Planejar e executar a pintura em automóveis, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Pintor de Veículos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Desejável possuir conhecimento nas atividades de funilaria e polimento.

Atividades – Executar a pintura em automóveis, preparar a superfície do veículo para receber tinta, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Vendedor Interno

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atendimento aos clientes, executar vendas e emitir relatórios mensais.

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – Possuir laudo atualizado;

Atividades – Atuar em fases do processo de fabricação, tipo formateiro (nas fases de alimentação, setup e saída da máquina).

Vaga disponível até 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Repositor de Supermercado – Vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Ter disponibilidade de horário;

Atividades – Realizar reposição das mercadorias do setor de hortifruti na área de vendas; precificação correta dos produtos; verificação de validade; organização da área do hortifruti; layout das gôndolas e prateleiras; transporte de mercadorias; cortes de frutas e legumes; manuseio de balança e embaladora; separação de produtos bons e com avaria;

Vaga disponível até 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Atendente – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Realizar atendimento ao público, prestar informações e realizar atendimento telefônico.

Vaga disponível até o dia 24/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Operador de Telemarketing – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Ser responsável pelo atendimento, prospecção, agendamento e acompanhamento dos atendimentos de clientes.

Vaga disponível até o dia 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Repositor de Mercadorias – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 24/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Peixeiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na CTPS ou declaração;

Atividades – Responsável por amanhar peixes.

Vaga disponível até o dia 24/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]l.com

20 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 24/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Instalador Técnico de Purificador de Água

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a instalação e limpeza em purificadores e bebedouros de água;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação Categoria "A" ou "B".

Vaga disponível até o dia 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Representante de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar vendas externas, prestação de contas e preenchimento de contratos.

Requisitos obrigatórios – Os candidatos precisam ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B" e veículo próprio.

Vaga disponível até o dia 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – O candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada nas linhas Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Lanterneiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – O candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada nas linhas Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Borracheiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho ou declaração;

Requisitos obrigatórios – O candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada nas linhas Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico Moleiro (Suspensão de Ônibus)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – O candidato precisa ter conhecimento e experiência comprovada nas linhas Volvo, Mercedes e Volkswagen.

Vaga disponível até o dia 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Mecânico de Automóveis – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Efetuar conserto, manutenção e revisão dos veículos.

Vaga disponível até o dia 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico em Segurança Eletrônica

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidato precisa ter Carteira Nacional de Habilitação categoria "B".

Atividades – Realizar instalação de equipamentos eletrônicos do sistema CFTV; fazer manutenção preventiva e corretiva; levantamento de material; configurações em câmeras, alarmes e controle de acesso.

Vaga disponível até o dia 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer atendimento ao público, abertura de protocolos, recebimento, conferência e controle de documentos.

Vaga disponível até o dia 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Depósito - Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer recebimento e verificação da validade de produtos; controlar avarias e perdas; organizar estoque; realizar balanços, inventários e separação de mercadorias por cliente.

Vaga disponível até o dia 22/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Eletricista

Escolaridade – Ensino técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica ou Eletromecânica completo;

Experiência – Quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Curso CLP (Controlador Lógico Programável) será um diferencial. Cursos de NR10 e NR 35 dentro do prazo de validade são obrigatórios.

Atividades – Fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva de infraestrutura, máquinas, motores e equipamentos da empresa. Montar e reparar instalações elétricas e equipamentos auxiliares.

Vaga disponível até o dia 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica Industrial completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Cursos de Leitura e Interpretação de Processos Mecânicos, Processos de Produção, NR33 e NR 35.

Atividades – Realizar manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais; planejar atividades de manutenção; avaliar condições de funcionamento e desempenho de componentes.

Vaga disponível até o dia 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

30 vagas – Auxiliar de Mecânico Industrial

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Desejável que o candidato possua NR 33 e NR 35. Candidato que não possuir experiência, mas estiver cursando Técnico em Mecânica também será aceito.

Atividades – Reporta-se ao supervisor imediato de manutenção. Auxiliar em serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria.

Vaga disponível até o dia 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: pdsineman[email protected]

5 vagas – Auxiliar de Almoxarifado

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Quatro meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Recepcionar, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos; lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlar os estoques; distribuir produtos e materiais a serem expedidos.

Vaga disponível até o dia 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Quatro meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Carteira Nacional de Habilitação Categoria "B".

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços.

Vaga disponível até o dia 23/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Amazonas divulga 71 vagas de emprego para esta sexta-feira (19)

Mais de 800 vagas em cursos são ofertadas em Manaus; veja quais