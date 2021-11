Idam realiza diagnósticos em propriedades de cafeicultores do AM

O objetivo é avaliar a cafeicultura na região | Foto: Divulgação/Idam

RIO PRETO DA EVA (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), em parceria com a prefeitura de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus), deu início na semana passada (18) a uma série de visitas técnicas a propriedades produtoras de café no município, como parte de uma ação preparatória para o 1º Workshop de Café, que será realizado no município na quarta-feira (24).

De acordo com engenheiro agrônomo e gerente da unidade local do Idam em Rio Preto da Eva, José Maria Frade, a ação, chamada Marco Zero, está sendo conduzida por técnicos do Idam e da prefeitura de Rio Preto da Eva com o objetivo de avaliar a cafeicultura na região, considerando aspectos como produtividade e hectares cultivados.

Com estes dados, espera-se obter uma noção aprofundada do potencial do município para o setor.

" Hoje nossos técnicos visitaram cinco propriedades, que juntas já representam um total de 23 hectares de café plantado em Rio Preto da Eva. São propriedades que trabalham com produção de café, mudas, e também agricultores que têm jardim clonal ou viveiro registrado no Ministério da Agricultura. " José Maria Frade, engenheiro agrônomo e gerente da unidade local do Idam em Rio Preto da Eva

O gerente ressaltou ainda o potencial observado na produção de estacas de café. Segundo ele, três das cinco propriedades visitadas têm uma produção de estacas com o potencial de gerar futuramente cerca de 500 mil mudas.

Frade comentou ainda sobre o workshop, que está agendado para a quarta-feira da próxima semana.

" Será uma atividade muito importante, porque já identificamos apenas aqui em Rio Preto da Eva 60 produtores com forte interesse em investir na cultura do café. Acreditamos que com este workshop poderemos dar aos agricultores interessados o direcionamento e esclarecimentos básicos para que comecem a plantar café em seus terrenos. " José Maria Frade, engenheiro agrônomo e gerente da unidade local do Idam em Rio Preto da Eva

Workshop de Café

Além de reunir produtores de Rio Preto da Eva, a proposta do evento é convidar também os agricultores de outros municípios da Região Metropolitana de Manaus, entre eles São Sebastião do Uatumã, Urucará, Silves e Itapiranga.

A iniciativa oferecerá uma série de palestras que abordarão todos os aspectos da cafeicultura, como boas práticas de plantio, a importância dos clones, diagnósticos e noções de mercado e comércio.



