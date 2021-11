Wilson Lima assina convênios de R$ 36,7 mi para investimentos no AM

O maior deles, de R$ 12,5 milhões, é direcionado ao loteamento da Estrada do Guaranatuba | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima assinou, nesta segunda-feira (22), convênios com seis prefeituras do interior para investimentos da ordem de R$ 36,7 milhões. O maior deles, de R$ 12,5 milhões, é direcionado ao loteamento da Estrada do Guaranatuba, zona norte de Maués.

As cidades de Boca do Acre, Anamã, Eirunepé, São Paulo de Olivença e Juruá também receberão melhorias por meio de parceria com o Governo do Amazonas.

" Assinamos convênios com as prefeituras para solucionar demandas da população desses municípios. Parte desses recursos é o cumprimento de emendas parlamentares que eu faço questão de pagar, porque eu sei que vai atender quem precisa lá na ponta. " Wilson Lima, governador do Amazonas

Na solenidade de assinatura dos convênios, que ocorreu na sede do Governo do Estado, zona oeste de Manaus, estiveram presentes os prefeitos de Eirunepé, Raylan Barroso; Maués, Junior Leite; Boca do Acre, Zeca Cruz; Anamã, Chico do Belo; São Paulo de Olivença, Gibe; e Juruá, Dr. Júnior. Também participaram os deputados João Luiz, Abdala Fraxe, Roberto Cidade e Adjuto Afonso, além do vereador de Manaus Elan Alencar.

Em Maués, o convênio entre a prefeitura e o Governo do Amazonas vai direcionar R$ 12,5 milhões ao loteamento da Estrada do Guaranatuba, que proporcionará moradia digna a 300 famílias que habitam áreas precárias e de risco no município.

A obra, que será executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), tem prazo de cumprimento de 12 meses corridos, a partir da assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço.

" A gente sabe que o déficit habitacional é um desafio em todo lugar do Brasil e no Amazonas não é diferente, fundamentalmente no interior. Conversando com o governador, mostrei o projeto e conseguimos sensibilizá-lo. Então, vai ser um loteamento muito bonito, que vai estar contemplado com toda infraestrutura básica, asfalto, calçamento, energia elétrica e rede de água. " Junior Leite, prefeito de Maués

Além disso, por meio das secretarias de Estado de Cultura e Economia Criativa e de Assistência Social (Seas), o Governo do Amazonas direcionou cerca de R$ 1,3 milhão para a realização do Natal Solidário 2021, em Maués, com a distribuição de cestas básicas e brinquedos, sorteios de brindes e premiações e disponibilização de playground móvel.

Eirunepé

A parceria com a Prefeitura de Eirunepé é referente a dois convênios. O primeiro deles diz respeito à construção do Mirante do Lago dos Portugueses, no valor de R$ 1,7 milhão, e o segundo garante o serviço de pavimento em concreto no bairro de Santo Antônio, da ordem de R$ 7,8 milhões. Ambos serão executados pela Seinfra.

De acordo com o prefeito de Eirunepé, Raylan Barroso, a obra de pavimentação irá viabilizar o acesso e a segurança dos pedestres do município, facilitando, também, a circulação de pessoas e veículos.

" Trata-se de 20 ruas do bairro de Santo Antônio, isso é equivalente a 8% das ruas de Eirunepé. Vai ser de grande valia, porque o nosso viário está muito deteriorado. Nós estamos trabalhando, mas ainda tem muito o que fazer. No mais, quero agradecer ao Governo do Estado do Amazonas, na pessoa do governador Wilson Lima, por ter nos atendido nesses dois pedidos. " Raylan Barroso, prefeito de Eirunepé

Com a Prefeitura de Boca do Acre, foi firmado convênio da ordem de R$ 500 mil para a aquisição de combustíveis para a manutenção dos ramais das Linhas da Banha, Oito, Igarapé Iquirema, Aterro Sanitário, Igarapé Cruzeirinho e PA Monte, situados no município.

A aquisição beneficiará 13,5 mil famílias e será viabilizada pela Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror).

" O governador Wilson Lima tem sido um grande parceiro do interior, principalmente do município de Boca do Acre. A liberação desse recurso de combustível dá uma grande ajuda, visto que nós somos dos maiores produtores pecuários. Em seguida vem mais uma liberação para máquinas. Tudo isso contribui para a melhoria de ramais. " Zeca Cruz, prefeito de Boca do Acre

Pavimentação

Ainda no eixo de infraestrutura, Anamã receberá pavimentação rígida no ramal da Cuia Grande, com obra no valor de R$ 4,7 milhões, por meio da Seinfra.

O convênio proporcionará melhoria na qualidade de vida dos moradores e para o desenvolvimento socioeconômico.

" Essa parceria é muito importante, Governo do Estado e município. Essa obra vai ajudar muito o agricultor a escoar o produto da localidade até a beira do Solimões. Então, é por isso que vai ser muito importante, vai mudar realmente a vida daquelas pessoas. " Chico do Belo, prefeito de Anamã

O Governo do Estado também vai destinar R$ 28 mil para realização do Natal Solidário.

O município de São Paulo de Olivença receberá R$ 1,5 milhão, por meio da Seinfra, para a construção de calçada, meio-fio e sarjeta na Estrada do Ajaratuba, melhorando condições de trafegabilidade na via.

" Isso vai trazer totalmente benefícios para a nossa cidade. Vai melhorar em todos os sentidos, porque vai dar acesso às vias que estão com mais necessidades. " Gibe, prefeito de São Paulo de Olivença

Por meio de convênio da ordem de R$ 6,7 milhões, a Prefeitura de Juruá ganhará melhorias em seu sistema viário, em obra também a ser executada pela Seinfra.

" Isso, para a gente, é de uma importância muito grande. Infelizmente, nosso município não está em uma situação muito boa no setor viário. Então, vem no momento certo, na hora certa. " Dr. Junior, prefeito de Juruá

