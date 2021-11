Auxílio Estadual deve ser entregue em 12 municípios até sexta-feira

Maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, o Auxílio Estadual vai beneficiar mais de 300 mil famílias em situação de pobreza | Foto: Divulgação/Secom

Amazonas - Para ajudar as famílias afetadas pela crise pandêmica, o governador do Amazonas, Wilson Lima, iniciou a entrega do Auxílio Estadual permanente em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (24). Além do município, que é o sétimo do cronograma de distribuição do benefício, os cartões começam a chegar à mão da população de outros 11 municípios a partir de amanhã.



Maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, o Auxílio Estadual vai beneficiar mais de 300 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que terão um reforço para ajudar a colocar comida na mesa. No interior, serão beneficiadas 142 mil famílias.

Em Tefé, na calha do Médio Solimões, o governo estadual vai contemplar 4.633 famílias. A distribuição dos cartões aos beneficiários ocorrerá até o dia 30 de novembro na Escola Estadual Corintho Borges Façanha, na estrada do Aeroporto, bairro São Francisco.

O benefício, no valor de R$ 150 mensais, é destinado a pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o estado.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual . No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto que deve comparecer para pegar o cartão.

INÍCIO DE ENTREGAS DO AUXÍLIO ESTADUAL

Quarta, dia 24 de novembro



Tefé

Amaturá

Fonte Boa

Jutaí

Santo Antônio do Içá

São Paulo de Olivença

Tonantins

Careiro da Várzea

Iranduba

Itapiranga

Manaquiri

Silves

Quinta, dia 25 de novembro

Alvarães

Sexta, dia 26 de novembro

Maués

Parintins

Anamã

Anori

Caapiranga

Codajás

Japurá

Maraã

Uarini





*Com informações da assessoria

