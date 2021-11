Sine Amazonas divulga 124 vagas de emprego nesta quarta-feira (24)

Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A procura por oportunidades no mercado de trabalho tem sido cada vez maior, com a retomada economia no Amazonas e a diminuição dos casos de Covid -19.

Por isso, o Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 124 vagas de emprego para esta quarta-feira (24). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em análise de custos de importação, acompanhamento de embarques aéreos e marítimos, controle e rastreamento de material importado, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em gerenciar contas a pagar e contas a receber, fluxo de caixa, controladoria de departamento pessoal, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TROCA PEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no manuseio de pequenos equipamentos, alicate de corte e de bico, leitura e identificação de componentes, ter curso de TBO e leitura de componentes eletrônicos, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTÁGIO

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia de Produção ou Mecânica (a partir do 8º período);

OBS: Devidamente matriculado, com conhecimento em indicadores de manutenção, gestão de KPI’s, OEE, MTBF, MTTR, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-11 e operador de empilhadeira atualizados, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “E”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CONFERENTE LOGÍSTICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas específicas da função, ter curso de informática avançada, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas específicas da função, ter curso de informática avançada, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Completo em Administração ou Ciências Contábeis;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de administrativo financeiro, ter curso de informática avançada, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: COZINHEIRA CHEFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar (escala de trabalho), habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em obras em geral, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Áreas Correlatas;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de refrigeração em geral, ter cursos na área, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GREIDISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter amplo conhecimento na realização de cálculo de material a ser usado em terraplanagem, acompanhamento de trabalhos de corte e aterros, ter CNH categoria “B”, curso de NR-35, conhecimento em operação de máquinas pesadas, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade para viagem, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em terraplanagem, construção pesada, ter CNH categoria “D”, cursos de NR-35 e operador de escavadeira hidráulica, ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, disponibilidade para viagem, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção corretiva e preventiva em empilhadeiras elétricas e a gás, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Economia e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter ampla experiência na área financeira, de custos, controladoria e auditoria, conhecimento em planejamento financeiro e orçamentário, experiência em supervisão de equipes, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Economia e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em cotação de preços e produtos, negociações comerciais, ordens de compras, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria em geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em processos de panificação em geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, disposição para executar atividades da função, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: OPERADOR DE FERROVIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de Técnico em Mineração, Inglês básico e informática avançada, ter disponibilidade para viajar, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, bom domínio de tecnologias e mídias sociais, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ASSISTENTE DE ATENDIMENTO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

02 VAGAS: VIGILANTE - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Ter curso de vigilante atualizado, veículo próprio, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, mobilidade para trabalhar devido às atividades da função, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO COMERCIAL - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área comercial e atendimento a fornecedores e clientes, elaboração de relatórios e planilhas, ter cursos de Excel avançado, atendimento ao cliente e entre outros relacionados a área, ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

10 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-11 e operador de empilhadeira atualizados, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

35 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência, sem experiência ou primeiro emprego.

OBS: Ter boa comunicação, ter curso de informática (pacote Office), habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

*Com informações da assessoria

