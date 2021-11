Em Manaus, 13º salário de servidores injeta R$ 500 mi na economia

O calendário de pagamento dos servidores está disponível no site da Semed | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Para movimentar a economia e beneficiar os professores, o prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, nesta quarta-feira (24) que o município irá antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário para o dia 3 de dezembro, e a folha salarial de dezembro para os dias 15, 16 e 17/12, aos mais de 41 mil servidores públicos. A antecipação salarial irá injetar R$ 500 milhões na economia local.



" Quero compartilhar com o servidor público da Prefeitura Municipal de Manaus uma boa notícia. No próximo dia 30, estaremos injetando R$ 200 milhões do pagamento da folha de novembro no comércio local. Já no dia 3/12, estaremos antecipando a segunda parcela do 13º. Serão mais R$ 100 milhões. E entre o dia 15/12 e o 17/12, anteciparemos o salário de dezembro, portanto serão mais de R$ 500 milhões injetados na economia da nossa cidade nesse final de ano. Um abraço a todos e antecipo votos de feliz Natal " David Almeida, prefeito de Manaus

Para o titular da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, o adiantamento do 13º dos servidores é compromisso do Executivo municipal para contribuir com a retomada da economia local. O pagamento da primeira parcela foi realizada em junho deste ano, e esse compromisso está sendo cumprido, graças ao trabalho organizado e comprometido que todas as secretarias vêm operacionalizando neste exercício.

“Sob a liderança do prefeito de Manaus, David Almeida, nossos recursos têm sido bem aplicados e estamos conseguindo ter uma folga orçamentária e financeira no caixa, o que permite fazer o pagamento do décimo de forma adiantada, fazendo com que a economia de Manaus cresça, especialmente neste momento em que estamos nos recuperando de uma grave crise sanitária”, destacou Freire.

Agenda

A antecipação da folha salarial dos servidores em dezembro começará a ser paga aos trabalhadores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), no dia 15. O segundo grupo, que inclui as secretarias municipais de Saúde e Finanças, (Semsa e Semef), receberá a folha do último mês do ano, no dia 16; no dia seguinte, é a vez dos demais órgãos. Em dezembro, a folha de pagamento dos servidores municipais soma aproximadamente R$ 200 milhões.

O calendário de pagamento dos servidores está disponível no site da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) , em “Você Servidor”.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Wilson Lima sanciona lei que garante 14º e 15º a professores do AM

13° é adiantado para servidores, aposentados e pensionistas do AM