Governo inicia entrega do Auxílio Estadual em Iranduba

Em todo o estado, 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade deverão ser atendidas com o auxílio | Foto: Miguel Almeida

Iranduba (AM) - O Governo do Amazonas iniciou, nesta quarta-feira (24), a entrega dos cartões do Auxílio Estadual permanente aos moradores de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus). Somente no município, 6.131 pessoas serão contempladas com a ajuda financeira mensal de R$150.

Em todo o estado, 300 mil famílias em situação de vulnerabilidade deverão ser atendidas com o auxílio, sendo 142 mil apenas do interior. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza.

A primeira pessoa a receber o cartão no município foi a dona de casa Márcia Silva, de 42 anos. Mãe de dois meninos, ela é chefe de família e expressou sua gratidão pela ajuda. A história de Márcia soma-se a de tantas outras mulheres amazonenses que encontraram no auxílio a garantia de comida na mesa para os filhos.

“Eu crio meus meninos sozinha e faço alguns serviços como diarista. O auxílio veio numa hora tão boa, é um presente de Deus. Muita gente está precisando de ajuda, principalmente depois que a pandemia veio. Com certeza, vai dar aquela ajuda lá em casa”, disse.

O benefício também será bem-vindo na casa da autônoma Larissa Ramos, de 25 anos. Mãe de duas meninas, o sentimento dela ao receber o cartão foi um só: alívio.

" Como muitas mulheres aqui, também sou chefe de família. Crio minhas filhas e sustento nossa casa sem a ajuda de ninguém. A pandemia afetou demais quem é autônomo, por isso sinto tanto alívio sabendo que esse auxílio será permanente. A sensação é de que não vai faltar o essencial para as meninas. Vou comprar fralda, leite, alimentos. Quem é mãe, sabe que os filhos vêm em primeiro lugar, e é nelas duas que penso. Elas que importam " , afirmou.

Economia

Em Iranduba, a injeção mensal de recursos provenientes do auxílio será de mais de R$900 mil. Por ano, mais de R$11 milhões devem ser injetados no município, movimentando a economia local. O Auxílio Estadual permanente é considerado o maior programa estadual de transferência de renda do País, garantindo segurança alimentar a milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

Onde receber

As entregas dos cartões em Iranduba ocorrem na Escola Estadual Isaías Vasconcelos e na Escola Estadual Senador João Bosco Ramos de Lima, no distrito do Cacau Pirêra, e seguem até a próxima terça-feira (30/11). De segunda a sexta, o horário de atendimento é das 8h às 16h. No sábado, os beneficiários serão atendidos das 8h às 12h. A entrega de cartões não acontecerá no domingo (28).

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Auxílio Estadual deve ser entregue em 12 municípios até sexta-feira

Cruzeiros injetam dólares na economia do Amazonas