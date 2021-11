Está procurando emprego? Confira 337 vagas disponíveis no Amazonas

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Sine Manaus e o Sine Amazonas estão ofertando 337 vagas de emprego nesta quinta-feira (25).

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro. E também podem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

02 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em atendimento ao cliente, prática no recebimento de valores em espécie e cartões, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE ENTREGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Desejável ser ex-militar, ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de atividades na cozinha, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em análise de custos de importação, acompanhamento de embarques aéreos e marítimos, controle e rastreamento de material importado, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em gerenciamento de despesas e contas a receber, fluxo de caixa, controladoria de departamento pessoal, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: TROCA PEÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no manuseio de pequenos equipamentos como alicate de corte e alicate de bico, leitura e identificação de componentes, curso de TBO e leitura de componentes eletrônicos, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter cursos de NR-11 e operador de empilhadeira atualizados, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria E, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE ESTOQUE

Escolaridade: Superior Completo em Logística;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas específicas da função, informática avançada, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: COZINHEIRA CHEFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GREIDISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na realização de cálculo de material usado em terraplanagem, operação de máquinas pesadas, acompanhamento de trabalhos de corte e aterros, CNH categoria B, curso de NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio Incompleto ou Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, terraplanagem, construção pesada, CNH categoria D, cursos de NR-35 e operador de escavadeira hidráulica, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção corretiva e preventiva em empilhadeiras elétricas e a gás, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área

OBS: Ter conhecimento em processos de panificação geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO (A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico em Enfermagem;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria B, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Incompleto;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, disposição para executar atividades da função, habilidade para trabalho, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo atualizados.

10 VAGAS: OPERADOR DE EMPILHADEIRA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-11 e operador de empilhadeira atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo atualizados.

35 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro emprego; com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, informática com pacote office, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo atualizados.

Sine Manaus

Vagas novas – 28

10 vagas – Auxiliar de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter laudo atualizado;

Atividades – atuar em fases do processo de fabricação, tipo formateiro (nas fases de alimentação, setup e saída da máquina).

Vaga disponível até 09/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Motorista de Caminhão;

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria "D";

Atividades – transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rotas. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino superior completo ou cursando Administração, Marketing;

Experiência – sSeis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimentos com compras industrial, e cursos de pacotes Office. Diferencial possuir CNH categoria "A" ou "B”;

Atividades – acompanhar os pedidos dos clientes e identificar suas necessidades, para definir a melhor forma de atendimento. Acompanhar negociação de preços e prazos de entrega e estabelecer metas para cumprimento dos objetivos da área comercial.

Vaga disponível até 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – candidato deve possuir CNH categoria "A" e veículo próprio;

Atividades – realizar vendas externas no varejo, trabalhar sempre se atentando ao alcance das metas.

Vaga disponível até o dia 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Carregador de Armazém

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias; movimenta mercadorias; entregar e coletam encomendas; controlar a qualidade dos serviços prestados.

Vaga disponível até o dia 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Jardineiro Roçador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar roçagem, cuidados com plantas e poda.

Vaga disponível até o dia 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

5 vagas – Auxiliar Administrativo - vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – operar máquinas copiadoras; distribuir cópias solicitadas; receber requisição para cópias devidamente autorizadas; efetuar controle de estoque de papel e todo material necessário para execução das atividades.

Vaga disponível até o dia 29/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Macarroneiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – planejar a produção e preparar massas de pão, macarrão e similares; Fazer pães, bolachas e biscoitos e fabricar macarrão.

Vaga disponível até o dia 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 191

1 vaga – Instalador de Persianas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – diferencial ter conhecimento de fabricação de persianas e instalação de cortinas;

Atividades – realizar entrega, montagem e instalação de persianas.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter CNH categoria "A" e disponibilidade em aprender a instalar purificadores;

Atividades – realizar serviços externos de entrega e recebimento dos volumes e do expediente, comparando-os com os documentos de recebimento ou entrega.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vVaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar nas áreas administrativas.

Vaga disponível até 26/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – auxiliar nas atividades de limpeza e conservação de instalações.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Limpeza – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades - realizar limpeza e conservação de ambientes, coleta de resíduos descartados, tratamento de piso e limpeza terminal.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Agente de Viagem – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Informática básica;

Atividades – realizar vendas de passagens, auxiliar no embarque e desembarque de passageiros.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de Mecânica e CNH categoria B;

Atividades – prestar assistência à área de manutenção com emissão de relatórios, controle de ordem de serviços, acompanhamento de serviços da oficina, entre outras atividades pertinentes à função.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pintor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência - seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter conhecimento nas atividades de funilaria e polimento e possuir curso de Embelezamento/Estética Automotiva;

Atividades – planejar e executar a pintura em automóveis, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Pintor de Veículos

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – desejável ter conhecimento nas atividades de funilaria e polimento.

Atividades – executar a pintura em automóveis, preparar a superfície do veículo para receber tinta, realizar polimentos e retoques conforme necessário.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Repositor de Supermercado

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário. Vagas estendidas para Pessoas com Deficiência (PcDs);

Atividades – realizar reposição das mercadorias do setor de hortifruti na área de vendas; precificação correta dos produtos; verificação de validade; organização da área do hortifruti; layout das gôndolas e prateleiras; transporte de mercadorias; cortes de frutas e legumes; manuseio de balança e embaladora; separação de produtos bons e com avaria;

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – prestar suporte na gestão das empresas, auxiliando principalmente gestores de finanças, de logística, de pessoal e da área operacional na realização de atividades de controle e emissão de documentos.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Assistente Administrativo – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – e médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de correspondências, emissão ou lançamento de nota fiscal, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Cobrador Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento do pacote Office, ter boa escrita, boa dicção e veículo próprio;

Atividades – realizar cobrança, negociações, atividades bancárias e demais atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Agente Publicitário

Escolaridade – ensino superior completo em Marketing;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – desenvolver publicidade e promoções, estruturando estratégias e projetos, planejamento estratégico, vendas de serviços publicitários, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 25/11/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

