Idam realiza o 1º workshop de café para produtores rurais no AM

Rio Preto da Eva (AM) - O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizou, nesta quarta-feira (24), o 1º Workshop do Café para produtores rurais do município de Rio Preto da Eva, a 57 quilômetros de Manaus.

O workshop teve como objetivo mobilizar os agricultores familiares e produtores do município a investir na cafeicultura e integrar no Projeto Prioritário do Café no município.

Segundo a coordenadora do projeto, a engenheira agrônoma Ana Lobato, ’’esse workshop foi uma maneira que encontramos para buscar novos produtores para o projeto prioritário, ensinar sobre a cultura do café e mostrar os benefícios, pois, por ser uma cultura nova no estado, o produtor tem receio de começar o cultivo’’.

Durante o evento, foi realizada uma palestra pelo pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) João Maria, que compartilhou suas experiências com o café clonal. A palestra abordou temas relacionados à importância da cafeicultura na Amazônia, informações sobre a produção do café no estado e valores, os quais indicam um grande potencial de produção no município.

Os produtores ainda puderam tirar suas dúvidas a respeito do cultivo do café, bem como as ações do Projeto Prioritário. 60 produtores apresentaram interesse em se cadastrar no projeto. Após a conclusão do workshop, os agricultores cadastrados receberão visitas técnicas em suas propriedades para dar início às atividades do Projeto Prioritário do Café.

*Com informações da assessoria.

