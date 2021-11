Auxílio Estadual será entregue em nove municípios do AM nesta sexta

Ao todo, famílias de nove municípios começam a receber o auxílio nesta sexta-feira | Foto: Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima começa, nesta sexta-feira (26), a entrega do Auxílio Estadual Permanente para famílias de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Além da ilha tupinambarana, a agenda de distribuição do benefício assistencial do governo tem início em outras oito cidades amazonenses.

Em Parintins, o cartão no valor de R$ 150 mensais, destinado a pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza em todo o estado, será distribuído para mais de 8,5 mil famílias. As entregas ocorrerão no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Deputado Gláucio Gonçalves e Escola Estadual Tomaszinho Meireles (GM 3), onde haverá uma solenidade com a presença do governador, pela manhã. À tarde, o governador segue para Maués (a 276 quilômetros de Manaus) para verificar o cumprimento da estratégia de distribuição do benefício.

Ao todo, famílias de nove municípios começam a receber o auxílio nesta sexta-feira. Além de Parintins e Maués, as equipes sociais do Governo do Estado começam a entregar os cartões em Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás, Japurá, Maraã e Uarini.

Maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, o Auxílio Estadual Permanente vai beneficiar mais de 300 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, que terão um reforço para ajudar a colocar comida na mesa. No interior, serão beneficiadas 142 mil famílias.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual ( www.auxilioestadual.com.br ). No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto que deve comparecer para pegar o cartão.

*Com informações da assessoria

