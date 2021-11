Sine Amazonas divulga 84 vagas de emprego para esta segunda (29)

s interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - A Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulgou 84 vagas de emprego para esta segunda-feira (29). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio completo ou cursando Superior em Administração e áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas em geral, domínio de tecnologias, conhecimento em informática, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR(A) DE CALL CENTER

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em atendimento ao cliente, via telefone, domínio de tecnologias, conhecimento em informática, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE TI

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Tecnologia da Informação, Análise de Sistemas, Ciência da Computação ou Processamento de Dados

OBS: Com conhecimento em PHP, Java, Java Script, Pyton, HTML, CCS, XML, inglês técnico, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE DESIGN

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Design a partir do 5º período

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, possuir boa redação, boa comunicação, total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ESTAGIÁRIO DE ECONOMIA

Escolaridade: Cursando Ensino Superior em Economia a partir do 5º período

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, possuir boa redação, boa comunicação, total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ampla experiência em pratos regionais e nacionais, possuir cursos na área de gastronomia, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, atendimento ao cliente, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: BARMAN

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em preparo de drinks em geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, boa comunicação, total disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Técnico em Segurança do Trabalho

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em rotinas de prevenção em ambientes de risco entre outras atividades da função, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PEIXEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MOTORISTA DE MUNK

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em entrega de cargas em geral, remoção de veículos avariados, ter habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em análise de custos de importação, acompanhamento de embarques aéreos e marítimos, controle e rastreamento de material importado, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GERENTE ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência em gerenciamento de despesas e contas a receber, fluxo de caixa, controladoria de departamento de pessoal, habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Escolaridade: Técnico em Enfermagem

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: MOTORISTA CARRETEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria E, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE ESTOQUE

Escolaridade: Superior Completo em Logística

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas específicas da função, informática avançada, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: COZINHEIRO(A) CHEFE

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidades para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMAS

Escolaridade: Ensino Superior completo em Ciências da Computação, Sistemas de Informação ou áreas afins

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: GREIDISTA

Escolaridade: Ensino Médio completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento na realização de cálculo de material usado em terraplanagem, operação de máquinas pesadas, acompanhamento de trabalhos de corte e aterros, CNH categoria B, curso de NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR DE MOTONIVELADORA

Escolaridade: Ensino Médio incompleto ou completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em operação de máquinas pesadas, terraplanagem, construção pesada, CNH categoria D, cursos de NR-35 e operador de escavadeira hidráulica, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário e para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: MECÂNICO DE EMPILHADEIRA A GÁS OU ELÉTRICA

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção corretiva e preventiva em empilhadeiras elétricas e a gás, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: CONFEITEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confeitaria geral, habilidade para atendimento ao cliente, trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PADEIRO

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em processos de panificação geral, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio completo ou incompleto

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de veículos pesados e motores a diesel, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em manutenção de maquinário pesado agrícola (colhedoras de cana), boa comunicação, habilidade para atendimento ao cliente e trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Com experiência na área.

OBS: Com experiência em rotinas administrativas, ter boa comunicação, possuir informática (pacote Office), habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

35 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA – PCD

Escolaridade: Ensino Médio completo

Primeiro emprego; com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, informática com pacote Office, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo atualizado.

*Com informações da assessoria.

