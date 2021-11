Expopin inicia com projetos para agricultura familiar em Parintins

A Expopin traz a oportunidade de novos negócios e impulsiona o desenvolvimento econômico de Parintins | Foto: Tizziana Barbosa/Sepror

Parintins (Am)- Começou neste domingo (28) e segue até o próximo (5) a 35ª Feira de Exposição Agropecuária de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O evento conta com o apoio e a participação do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).

O evento começou com cavalgada na parte da manhã, percorrendo as principais ruas da cidade até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, com aproximadamente 500 participantes, entre eles o titular da Sepror, Petrucio Magalhães Júnior, representando o governador Wilson Lima; o diretor- presidente do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam), Valdenor Cardoso; o presidente da Associação dos Pecuaristas de Parintins (APP), Telo Pinto; e o secretário de Produção Rural do município, Tião Teixeira.

No início da noite, a abertura oficial, no Parque de Exposições Luiz Lourenço de Souza, contou com a apresentação das candidatas do concurso Garota Expopin, visitação das autoridades às dependências do Parque, prova do laço e apresentação musical.

A Expopin traz a oportunidade de novos negócios e impulsiona o desenvolvimento econômico de Parintins, abrindo espaço para a compra e venda de produtos oriundos da agricultura familiar e para pecuaristas criadores de gado, movimentando o agronegócio local.

" Esse evento é muito importante para Parintins, porque movimenta a economia da região, gera emprego e renda, principalmente nesse momento de retomada das atividades econômicas por conta da pandemia. A gente uniu forças com os produtores rurais para resgatar não só a Expopin, depois de cinco anos sem ser realizada, mas também recuperar o parque de exposições, que estava abandonado e hoje está belíssimo " Petrucio Magalhães, secretário

Em outubro deste ano, a Sepror firmou dois termos de convênios com a Prefeitura de Parintins para a realização da Feira.

Os acordos somam aproximadamente R$ 450 mil em recursos financeiros repassados, sendo R$ 200 mil para adequações do Parque, onde a Expopin será realizada; e R$ 250 mil para realização da Feira.



Em 2019, o Governo do Amazonas resgatou a Expopin, que não acontecia há cinco anos. O Governo repassou aproximadamente R$ 800 mil à Prefeitura de Parintins. O repasse foi feito por meio da Sepror, no valor de R$ 200 mil, e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e da Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), no valor aproximado de R$ 600 mil.

Os recursos financeiros apoiaram a realização da 34ª Expopin, que aconteceu de 14 a 22 de dezembro de 2019.

