Estruturas do Expoagro começam a ser montados na Zona Oeste de Manaus

Manaus (AM) - Uma equipe da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) acompanhou as atividades de limpeza e instalação das estruturas no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, onde será realizada a 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro). O espaço situado no bairro Alvorada, zona centro-oeste, receberá a feira no período de 9 a 12 de dezembro.

Desde quinta-feira (25), o espaço vem passando por serviços de capinação, lavagem e pintura, e hoje (30/11) iniciam os serviços de instalação das estruturas, onde serão montados estandes de instituições, comerciais, praça de alimentação, fazendinha, entre outros.

A ação é resultado da parceria entre o Governo do Amazonas, por meio da Sepror, e a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp). Já o Kartódromo da Vila Olímpica foi cedido pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Agradecemos à Prefeitura de Manaus pelo apoio na limpeza da área que será palco do maior evento agropecuário do Amazonas. Vamos instalar no Kartódromo, por quatro dias, na Expoagro 2021, uma verdadeira cidade do Agro”, disse Petrucio Magalhães Júnior, secretário de Estado de Produção Rural.

O governador do Estado, Wilson Lima, reuniu representantes do setor primário, servidores e jornalistas, para anunciar a 43ª edição da Expoagro e assinar decreto com isenção tributária para produtos comercializados na feira. A medida deve ajudar o evento a movimentar cerca de R$ 100 milhões em negócios.

Sobre a Expoagro – A Expoagro é a maior feira de agronegócio da região Norte. Além de presencial, haverá programação pelo site . Os detalhes do evento foram divulgados pelo governador, na sede da Sepror, que coordena a realização da feira em parceria com os demais órgãos do Sistema Estadual de Produção Rural.

A Expoagro será ainda transmitida pelas redes sociais do Governo do Amazonas e do Sistema Sepror (Idam, Adaf e ADS), e pela Rede de Comunicação TV e Rádio Encontro das Águas.

