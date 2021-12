Desconto de 40% em multa de trânsito: veja quando começa a funcionar

O serviço está válido para as multas municipais, estaduais e da União. | Foto: Divulgação

Os motoristas brasileiros começaram a receber, nesta semana, mensagens com orientações para o pagamento de multas de trânsito dentro do prazo e os descontos podem chegar até 40%.

Aproximadamente, 40 mil motoristas receberão as mensagens do aplicativo GOV.BR, por e–mail e por SMS no celular com orientações para quitar o débito e ter desconto.

O serviço está válido para as multas municipais, estaduais e da União. O condutor com multa vencida não tem o desconto concedido.

O novo sistema da plataforma GOV.BR do governo federal, o Notifica GOV.BR, está em operação-piloto. O sistema é um meio de comunicação do governo com 116 milhões de usuários.

“Ganha o cidadão, que pode pagar a infração com preço mais reduzido; e ganham os órgãos de trânsito, que terão uma redução nos custos com a remessa postal, e sem processo administrativo se arrastando”, disse em nota o secretário nacional de trânsito do Ministério da Infraestrutura, Frederico Carneiro.

