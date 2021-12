Começa entrega dos cartões do Auxílio Amazonense na Calha do Juruá

Ao todo, 36 municípios já começaram a distribuir os cartões. | Foto: Arthur Castro e Lucas Silva/Secom

Eirunepé (AM) - Nesta segunda-feira (06/12), o governador Wilson Lima retoma a semana de entregas do cartão Auxílio Estadual Permanente. Desta vez, a distribuição dos cartões inicia nos municípios da calha do Juruá, começando por Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus), onde devem ser distribuídos cerca de 2,6 mil cartões para famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Com o benefício mensal no valor de R$ 150, a estimativa é de que aproximadamente R$ 400.950 sejam injetados na economia da cidade, mensalmente, o que resulta em mais de R$ 4,8 milhões por ano.

Em todo o Amazonas, 300 mil famílias serão contempladas, sendo 142 mil no interior.



Ao todo, 36 municípios já começaram a distribuir os cartões. Neste mês de dezembro, o Governo do Estado deve alcançar os 61 municípios do interior, mais a capital, onde a entrega está concentrada no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na zona leste da capital.

Em Eirunepé, a entrega dos cartões acontece a partir das 8h, na Escola Estadual Gilberto Mestrinho - GM3, na rua Santa Maria, bairro Nossa Senhora de Fátima.

Beneficiados

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.

O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

Para a entrega do cartão, está sendo utilizado o aplicativo Sasi, no qual serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário com o cartão Auxílio Estadual recebido e documentação em mãos.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual ( www.auxilioestadual.com.br ).

No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto que deve comparecer para pegar o cartão.

Para receber o cartão, os contemplados devem comparecer aos locais de entrega com documento de identificação com foto e CPF (originais).

