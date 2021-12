Amazonas investiu R$ 30 milhões em crédito no setor primário em 2021

Com aporte de R$ 1 milhão, a Agência impulsiona as oportunidades de negócios reafirmando o compromisso do Governo do Estado com o setor de agronegócios | Foto: Secom

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado (Afeam), destinou, somente em 2021, cerca de R$ 30 milhões em financiamentos para estimular os investimentos rurais e o desenvolvimento da cadeia produtiva primária no estado.

Mais de 5 mil ocupações econômicas foram geradas ou mantidas entre indígenas, extrativistas, pescadores, agricultores, pecuaristas e piscicultores apoiados por meio de 1.734 mil operações de crédito realizadas pela linha de crédito Afeam Agro, que prioriza investimento às culturas de relevância para o Estado.

Para encerrar o ano, a Agência participará da 43ª Exposição Agropecuária do Amazonas (Expoagro), que acontece entre os dias 09 e 12 de dezembro, no Kartódromo da Vila Olímpica de Manaus, bairro Alvorada, zona Oeste de Manaus.

Com aporte de R$ 1 milhão, a Agência impulsiona as oportunidades de negócios reafirmando o compromisso do Governo do Estado com o setor de agronegócios, em especial a agricultura familiar.

Na abertura da exposição será entregue um cheque simbólico à Cooperativa dos Produtores Rurais da Comunidade Sagrado Coração de Jesus no Paraná da Eva, comunidade pertencente ao município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), no valor de R$ 498.718,20.

Presidente da Afeam, Marcos Vinicius Castro, destaca a importância da exposição para o desenvolvimento do agro no Estado. “A Afeam, mais uma vez, se faz presente na Expoagro, sempre apoiando os produtores e sendo um parceiro da exposição. Se a Expoagro traz negócios, dinamiza a economia e atrai investimentos, a Afeam estará presente”, ressaltou.

Para garantir a participação efetiva na Feira, a Afeam contará com uma equipe de atendimento que irá apresentar ao público o portfólio de produtos para todos os tipos de investimentos na área rural e condições para financiamento.

Leia mais:

Estruturas para Expoagro são montadas em Manaus

Expopin movimenta economia de Parintins