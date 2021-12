FIEAM premia as melhores do PQA 2021 nesta sexta em Manaus

A 27ª edição do Qualishow conta com a participação inédita de 13 microempresas entre as finalistas no PQA em 2021, com a parceria do Sebrae Amazonas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Trinta e três micro e grande organizações privadas e públicas estão entre as finalistas do Prêmio Qualidade Amazonas (PQA 2021) com suas melhores práticas de gestão e processos. A cerimônia de premiação será amanhã, 10, às 19 horas, no Salão de Eventos do SESI Clube do Trabalhador, em Manaus.



A 27ª edição do Qualishow conta com a participação inédita de 13 microempresas entre as finalistas no PQA em 2021, com a parceria do Sebrae Amazonas.

Nesta edição, diferentes empresas de pequeno porte expuseram melhorias nos seus processos, como o Aga Móveis, Yroyak, Posto Rezende, Bolo da Vovó Tereza, Gaúchos Churrascaria, Paiva Gestão e Segurança do Trabalho, Tambaqui de Banda, Muy Gringo e Physio Vida.

As veteranas Yamaha Motor e Componentes, Moto Honda e Honda Componentes, SEMP TCL, Tutiplast, Hitachi, Flextronix e Brasil Norte Bebidas também estão presentes e algumas são finalistas para o PQA 2021.

O evento contará com as organizações representantes das Forças Armadas Marinha e Aeronáutica, com os veteranos 7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), Estação Naval do Rio Negro e Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CEIMMA).

Organizações finalistas do Prêmio Qualidade Amazonas 2021

Modalidade Gestão

Estação Naval do Rio Negro

Centro de Intendência da Marinha em Manaus (CEIMMA).

Flextronics

7º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII)

Modalidade Processo

Hitachi

Musashi

Tambaqui de Banda

Moto Honda da Amazônia

Posto Rezende

Bolo da Vovó

HDL

Colégio Palas Atenas

Daikin

Physio Vida

Paiva Gestão e Segurança

SEMP TCL

Honda Componentes da Amazônia

Mídea Carrier

Brasil Norte Bebidas

Flextronics

Brasil Norte Bebidas

Supermercado Yroyak Vieiralves

Yamaha Motor da Amazônia

Supermercado Yroyak Ponta Negra

Yamaha Motor Componentes

Aga Móveis

Tutiplast

Gaúchos Churrascaria

Águas de Manaus

Muy Gringo

Visteon

Mestre do Pão