Programação de Natal no Largo impulsiona economia em Manaus

Manaus (AM) - A decoração natalina e a programação cultural no Largo de São Sebastião, no Centro de Manaus, conquistaram o público amazonense, mas também impactaram diretamente no orçamento dos trabalhadores que atuam no circuito histórico.

O entorno do Teatro Amazonas vai receber visitantes, das 17h às 21h, até 23 de dezembro, para conferir a programação natalina, a iluminação e a tradicional árvore de Natal.

Para o pipoqueiro Sebastião Castro, a renda diária cresceu em mais de 100% em uma semana após o lançamento da programação natalina.

Ele conta que trabalha no circuito do Largo de São Sebastião há oito anos, sempre das 16h às 22h.

" Foi o melhor ano, com certeza, e só tem uma semana. O preço da pipoca é R$ 5, e chego a vender até 200 sacos por dia. " Sebastião Castro, pipoqueiro

Luciene Santos também está animada com a movimentação. Segundo ela, os campeões de venda são os balões e os kits de bolinha de sabão, os preferidos do público infantil.



" Não está bom, está ótimo. Chego aqui 17h e fico enquanto tiver movimento, que melhorou muito. " Luciene Santos, vendedora

O fotógrafo João Tavares trabalha de forma independente no entorno do Teatro Amazonas há quatro anos. Ele explica que, em dezembro, tem ampliado o expediente das 8h às 21h, devido às atividades no Largo de São Sebastião.



" É produtivo todos os dias, das 8h às 17h, atendo mais turistas e, à noite, sigo fazendo fotos das pessoas na decoração de Natal. " João Tavares, fotógrafo

Programação

A campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria” faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC).



A iniciativa conta ainda com o apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

Neste ano, a programação inclui também o Centro Cultural Palácio da Justiça, onde fica a Fábrica do Papai Noel, apresentações no Teatro da Instalação e espetáculo de Natal no Teatro Amazonas, além de Centros de Educação de Tempo Integral (Cetis), bairros e parques de Manaus e também municípios do interior do estado.

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a Magia é Feita de Alegria”, basta acessar o Portal da Cultura ( cultura.am.gov.br ) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).



