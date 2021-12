Itacoatiara injeta mais de R$ 30 milhões na economia da cidade do AM

Abrahim informou que vai pagar além dos salários de dezembro, também o 13º aos servidores contratados da educação | Foto: Divulgação

Itacoatiara (AM) - A prefeitura de Itacoariara, fará o pagamento de Décimo Terceiro e Décimo Quarto salário a contratados e efetivos, e ainda, de 1/3 de férias, na primeira quinzena de janeiro de 2022.

O anúncio foi feito na noite de quinta-feira (9) pelo prefeito Mário Abrahim, em reunião com grande número de servidores do munícipio, na escola municipal Jamel Amed, localizada no Centro da cidade.

Na ocasião, Mário Abrahim informou que vai pagar além dos salários de dezembro, também o 13º aos servidores contratados da educação, fato que nunca havia acontecido, em outras administrações, cabendo-se apenas ao pessoal efetivado.

Isso, era motivo de desestímulo para a classe de servidores que não era efetiva, gerando reclamações e descontentamentos.

" Ao pagar o décimo terceiro também aos trabalhadores da educação que não são efetivos, estamos fazendo justiça. Sou professor também. Isso me incomodava bastante, principalmente quando ouvia reclamações por parte de meus colegas, que se dedicam em transmitir conhecimento aos nossos filhos. Essa classe como um todo precisa ser valorizada e estamos fazendo isso. " Mário Abrahim, prefeito de Itacoatiara

Anunciou, ainda, que vai pagar o décimo quarto salário a todos os servidores da educação, o que arrancou aplausos dos profissionais que há anos aguardavam por essa notícia tão sonhada.

" essa também foi uma grande conquista, oriunda de reivindicações do setor público de servidores concursados do município. Vivemos tempo de dificuldade econômica, em que o poder aquisitivo das famílias caiu vertiginosamente. Por isso, creio que essa conquista veio em boa hora. os professores efetivos farão jus ao Décimo Quinto salário " Mário Abrahim, prefeito de Itacoatiara

Neste pacote de benefícios amplo da educação de Itacoatiara estão contempladas, ainda, a adequação sanitária nas escolas municipais e reformas de 119 unidades escolares, e que somadas aos salários pagos, neste final de ano a todos os servidores, alcança a cifra de mais de 30 milhões de reais.

É a maior folha de todos os tempos, na história de Itacoatiara.



Na oportunidade, como parte dessa noite de congraçamento dos servidores do município, o prefeito Mário Abrahim anunciou a abertura de quatro turmas de Mestrados em Educação e Engenharia da Produção para servidores municipais, através da UFAM.

A partir de agora, esses servidores não precisaram mais se deslocar da cidade em busca de mais aperfeiçoamento.

O prefeito lembrou que neste ano, concedeu pela primeira vez aos servidores contratados o auxílio localidade, um importante benefício para efetivos e contratados que atuam na zona rural e, ainda, realizou a progressão de classe e nível que estava sem movimentação há mais de 5 anos.

" Tudo foi pensado e realizado a fim de atender às demandas reprimidas de nossos servidores da educação. Acreditamos que assim, daremos um grande avanço na qualidade de nosso ensino, valorizando aqueles que promovem a transformação de crianças em bons cidadãos, através da sublime missão de ensinar. Parabéns a todos os servidores de Itacoatiara e muito obrigado. " Mário Abrahim, prefeito de Itacoatiara

