Auxílio Estadual injetará R$ 336 mil por mês em Nova Olinda do Norte

Em todo o estado, a meta do Governo é atender 300 mil famílias | Foto: Diego Peres/Secom

Nova Olinda do Norte (AM) - O governador Wilson Lima acompanhou, nesta segunda-feira (13), o início das ações de entrega do cartão Auxílio Estadual permanente para 2.243 famílias de Nova Olinda do Norte (a 135 quilômetros da capital), na calha do rio Madeira. Após passar pelo município de Borba (a 151 quilômetros de Manaus), onde os trabalhos também começaram hoje, Wilson Lima visitou a cidade, a 56ª do Amazonas a começar a distribuição da ajuda financeira mensal de R$ 150.

A cerimônia de entrega dos cartões ocorreu no Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Rosária Marinho, localizado na avenida Projetada, bairro Vale do Sol. O evento contou com a participação do governador Wilson Lima e da comitiva composta pelos deputados Cabo Maciel e Joana Dark.

“O povo está aqui e, na maioria, são mulheres. Constatando a realidade que a gente vive, em que a maioria dos lares amazonenses são chefiados por mulheres, elas estão aqui para poder receber esse benefício. Faço questão de ir a todos os municípios porque é urgente que a gente entregue esse cartão, não há nada mais urgente nesse momento do que colocar comida na mesa daquelas pessoas que tanto precisam”, disse o governador.

Ao todo, 2.243 famílias nova olindenses serão atendidas com o benefício, que vai injetar mais de R$ 336 mil na economia local, o equivalente a mais de R$ 4 milhões por ano.

Bernardete Monteiro mora em uma comunidade distante da sede do município. Hoje ele foi uma das beneficiárias que recebeu o cartão de que dá direito ao benefício. “Esse cartão vai ser muito importante para mim e para a minha família. Essa ajuda que o governador está dando para mim é muito boa mesmo, eu agradeço muito, de coração”, disse.

Balanço das entregas

Em todo o estado, a meta do Governo é atender 300 mil famílias. Já foram entregues mais de 263 mil cartões, o equivalente a 78% do total.

Na capital, são 158 mil beneficiários, dos quais 138 mil já receberam seus cartões (87%). No interior, o número de cartões entregues já passa de 98 mil, ou seja, 69% dos 141 mil cartões.

Beneficiados

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza, criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

Para a entrega do cartão, está sendo utilizado o aplicativo Sasi, no qual serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário com o cartão Auxílio Estadual recebido e documentação em mãos.

Para saber se está entre os beneficiários, o cidadão precisa acessar o site do Auxílio Estadual (www.auxilioestadual.com.br). No endereço, o usuário também é informado sobre a data e o posto em que deve comparecer para pegar o cartão.

Para receber o cartão, os contemplados devem comparecer aos locais de entrega com documento de identificação com foto e CPF (originais).

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Em Novo Airão, parceria entre Governo e SEAS garante auxílio

CONTEXTO: Governo retoma entrega de auxílio, retomada geral e mais