Petrobras reduz preço da gasolina em R$ 0,10 nas distribuidoras

A gasolina continua cara e pesa no bolso dos brasileiros | Foto: Reprodução

Diante da alta dos combustíveis, a Petrobras anunciou que a partir desta quarta-feira (15) o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passará de R$ 3,19 para R$ 3,09 por litro, o que significa uma redução média de R$ 0,10 por litro.

A estatal lembra que, considerando a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro e 73% de gasolina A para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço da gasolina na bomba passará a ser de R$ 2,26 a cada litro em média. Uma redução de R$ 0,07.

“Esse ajuste reflete, em parte, a evolução dos preços internacionais e da taxa de câmbio, que se estabilizaram em patamar inferior para a gasolina”, afirmou a companhia em comunicado oficial.

Baixa no preço

Está para ser votado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal o projeto de lei 1.472/2021, do senador Rogério Carvalho (PT-SE).

O projeto tem como objetivo baratear os combustíveis e o gás de cozinha. As informações são do colunista Leonardo Sakamoto do UOL.

Hoje esses produtos estão atrelados às flutuações das cotações do mercado internacional e do dólar. Derivados do petróleo estão contribuindo fortemente no aumento da inflação.

Leia mais:

Bolsonaro diz que está "jogando pesado" contra alta de combustíveis

Ministro diz que preço do Petróleo vai subir ainda mais