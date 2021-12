Sine Amazonas divulga 30 vagas de emprego nesta sexta-feira (17)

São 30 vagas de emprego para esta sexta-feira (17) | Foto: Divulgação

Manaus - Oportunidades de emprego estão sendo procuradas por amazonenses em todo Estado, com a retomada da economia e a queda do número de casos de Covid-19. Por isso, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 30 vagas de emprego para esta sexta-feira (17). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

Confira:

01 VAGA: INSTALADOR DE ACM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Com experiência ou curso na função, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AJUDANTE DE COMUNICAÇÃO VISUAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência;

OBS: Com experiência ou curso na função, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: EXECUTIVO DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área de vendas, desejável curso de logística, comercial e transporte, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, veículo próprio e CNH, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE MONITORAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função CFTV, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, curso de agente de portaria ou vigilante atualizado, CNH categoria A, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário e disponibilidade de viagem, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, CNH categoria D ou E, obrigatório curso de direção preventiva, curso de transporte coletivo de passageiros, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em máquina reto industrial, ter boa comunicação, facilidade de trabalho em equipe e ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em acabamento e projeto, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COMPRADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, ter experiência em negociações de contrato, acompanhar pedidos, análise de qualidade, relatórios de compras, boa comunicação, conhecimento em informática, habilidades para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, conhecimento em temperos de carne, assar carnes bovinas e suínas, boa comunicação, facilidade para trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Manaus terá cadastro para primeiro emprego neste sábado (16)

Amazonas bate recorde na geração de empregos em agosto