Confira 140 vagas de trabalho para esta terça-feira (21) no Amazonas

Manaus (AM) - No período natalino, a procura por oportunidades de trabalho cresce no Amazonas. Pensando nisso, a Prefeitura de Manaus de Manaus e o Governo do Estado, disponibilizam, ao todo, 140 vagas de emprego.

Por meio do Sine Manaus, da Prefeitura, são 107 vagas em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (21), de 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site , e para concorrer às vagas, deve acessar o site para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta terça-feira:

Vagas novas – 66

2 vagas – Estoquista

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Registrar as mercadorias em um ponto de venda e receber o pagamento do cliente.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Estágio em Administração

Escolaridade – Ensino superior cursando Administração, a partir do 2° período;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Atendimento ao cliente pelos aplicativos Ifood e WhatsApp; organização de materiais do setor; preparação das embalagens dos pedidos para entrega.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

8 vagas – Meio Oficial de Extrusão

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Conferir as dimensões especificadas; leitura de instrumentos da máquina e registro de processos de qualidade.

Vaga disponível até o dia 30/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

40 vagas – Operador de Extrusão

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Operar máquinas de Extrusão, ajustar dimensões do produto de acordo com a produção e controlar parâmetros do processo.

Vaga disponível até o dia 30/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Líder de Extrusão

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Organizar e distribuir a equipe; acompanhar as ordens de produção X programação e responder análise crítica.

Vaga disponível até o dia 30/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Limpeza - Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar áreas externa e interna da empresa.

Vaga disponível até o dia 27/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar Operacional

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Auxiliar nos serviços de carga e descarga de materiais, movimentação de estoque, inventário, separação de mercadoria e abastecimento de caminhões.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidatos devem possuir experiência em restaurante ou cozinha industrial;

Atividades – Preparo de refeições para colaboradores, organização da área de cozinha, controle de estoque de alimentos, verificação de validade, manter o ambiente da cozinha limpo e organizado.

Vaga disponível até o dia 22/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Pedreiro – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar massa, rejunte e acabamento.

Vaga disponível até o dia 04/01/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino Superior em Administração Incompleto;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Candidatas precisam ter Excel avançado, conhecimento em faturamento, emissão de Nfse (Prefeitura), controle financeiro, contas a receber, ter experiência na área de logística (ter noção no acompanhamento do processo operacional de carga e descarga);

Atividades – Receber, conferir e arquivar documentos, criar e administrar planilhas no Excel.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 41

3 vagas – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “AB”;

Atividades – Executar e supervisionar a instalação e a manutenção de equipamentos; realizar serviços internos na oficina, manutenção de aparelhos e instalação de purificadores.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Designer Gráfico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar na criação de materiais gráficos de comunicação visual, como banners, catálogos, panfletos, dentre outros. Desenvolver logotipos e definir diagramação, na seleção de letras para textos e tratamento de imagens.

Vaga disponível até 23/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Possuir conhecimento do Pacote Office;

Atividades – Fazer conferência de mercadorias, auxiliar nas operações de recebimento de mercadorias, embalagens de produtos vendidos para o cliente na loja ou expedição, controlar e contar o estoque e a entrada e saída de materiais.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Serralheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Atuar na confecção e montagem de tubulações, assentamento de bombas, através do uso de maçarico, solda elétrica e máquinas de perfuração, desbaste ou corte. Fazer corte, acabamento, pintura e instalação nas obras. Realizar a fabricação ou reparação de escadas, tanques, reservatórios e outros recipientes de chapas de aço. Executar recorte, modelagem e trabalho em barras perfiladas de materiais ferrosos e não ferrosos para fabricar peças, bases e componentes.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Técnico de Informática

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso Técnico de Informática, e conhecimento em redes de computadores. Diferencial Carteira Nacional de Habilitação “A”;

Atividades – Realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Caseiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho ou declaração;

Atividades – Fazer capinagem, plantação, roçagem, adubagem de plantas, cuidar da criação de aves e serviços básicos de manutenção.

Vaga disponível até 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar de Produção – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; abastecer linhas de produção; alimentar máquinas e separar materiais para reaproveitamento.

Vaga disponível até o dia 21/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

4 vagas – Operador de Logística – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Organizar matéria prima, remanejamento para o estoque e realizar o 5s.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

15 vagas – Açougueiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar atendimento no balcão, examinar as peças de carnes recebidas, verificando se está de acordo com a aquisição para comprovar a qualidade e a quantidade, armazenar a carne, dispondo-a em frigorífico para evitar sua deterioração.

Vaga disponível até o dia 24/12/2021 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

2 vagas – Mecânico de Refrigeração

Já o Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 33 vagas de emprego, também para esta terça-feira (21). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE (T.I.)

Escolaridade: Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com suporte em Help Desk, manutenção em computadores, notebooks, estrutura de redes e telefonia, CNH B, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter habilidade em atendimento ao cliente, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: COZINHEIRO (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência no preparo de pratos regionais entre outros, boa comunicação, habilidades para liderar e trabalhar em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: TÉCNICO ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Técnico em Eletrotécnica ou Elétrica;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso técnico em eletrotécnica ou elétrica industrial, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Arquitetura a partir do 4º período;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter noção multidimensional do espaço, abstração, AutoCad, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em máquina reta industrial, boa comunicação, facilidade de trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de agente de portaria ou vigilante atualizado, CNH A, moto própria, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade para trabalhar no município de Iranduba, documentação completa e currículo atualizado.

10 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH D ou E, curso de direção preventiva e transporte coletivo de passageiros, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter conhecimento em rotinas administrativas, informática, CNH B, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

11 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA EM DROGARIA -PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter conhecimento de atividades operacionais, organização de produtos na loja e em estoque, boa comunicação, habilidades para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, laudo médico e currículo atualizado.

* Com informações da assessoria

