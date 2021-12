Governo do Amazonas beneficia mais de 500 famílias com cestas básicas

Mais de 500 famílias foram beneficiadas com a doação de cestas básicas no Natal Solidário da Comunidade Jesus Me Deu | Foto: Miguel Almeida/Seas

MANAUS (AM) - Mais de 500 famílias foram beneficiadas com a doação de cestas básicas no Natal Solidário da Comunidade Jesus Me Deu, na zona norte de Manaus, na noite de quarta-feira (22).. A iniciativa é uma realização do Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado da Assistência Social, para reforçar o atendimento aos segmentos em situação de vulnerabilidade.



As entregas das cestas básicas aconteceram no campo de futebol do complexo esportivo do bairro, cujas famílias já tinham sido atendidas antes por programas como o Auxílio Estadual da Pandemia e o Permanente, além do Peixe no Prato Solidário.

" Essa é mais uma ação do Governo do Amazonas com objetivo de amparar as famílias mais vulneráveis, principalmente num ano tão difícil para todos nós, com aumento da pobreza e da situação de insegurança alimentar " Alessandra Campêlo., Secretária estadual de Assistência Social

O presidente da Associação de Moradores do Jesus Me Deu, Sidney Ribeiro, destacou a importância da presença do Governo do Estado no bairro. Para ele, esse tipo de iniciativa é fundamental devido à situação de emergência enfrentada pelas famílias.

“Importante demais essa iniciativa do governador Wilson Lima e da secretária Alessandra Campêlo com os programas que garantem comida na mesa das famílias, pois muitas delas foram afetadas aqui na comunidade pelo aumento do desemprego causado pela pandemia”, disse Sidney Ribeiro.

A dona de casa Ana Lúcia da Silva de Souza, 58, foi uma das primeiras beneficiárias da ação do Natal Solidário do Jesus Me Deu. “Sou das primeiras moradoras do bairro e recebo com alegria essa ajuda do Governo. Agradeço por tudo que vocês estão fazendo pelas famílias da comunidade”, disse.

Outro contemplado foi o morador Tiago Leite da Encarnação, 36, que mora com mais cinco pessoas em sua casa. “Foi maravilhoso, graças a Deus é uma ajuda para a comunidade Jesus Me Deu. A gente agradece pelo que o governador e a associação estão fazendo por todos aqui”.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Peixe no Prato de Natal encerra com entrega de 10 toneladas em Manaus

Maçonaria entrega cestas básicas em ação de natal solidário em Manaus