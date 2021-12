Sine Amazonas divulga 46 vagas de emprego para esta segunda-feira (27)

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Governo do Estado, através da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 46 vagas de emprego para esta segunda-feira (27/12). Os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga a que pretendem concorrer.

01 VAGA: MONITORA DE BRINQUEDOTECA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Sem experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade com público infantil, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter curso de NR-35 atualizado, ter conhecimento geral em elétrica e sistemas elétricos e painéis elétricos, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ENCANADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em montagem e instalação de tubos e conexões de água fria, águas pluviais e esgoto sanitário, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ALMOXARIFE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em rotinas de almoxarifado em geral, domínio em informática, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em confecção, corte e instalação de chapa de metal, curso de NR-35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em pintura em geral, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MESTRE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento geral em obras de construção civil, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ELETROTÉCNICO

Escolaridade: Técnico Em Eletrotécnica;

Com experiência na área.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em atividades da construção civil, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

08 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter vivência em obras de construção civil, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: CARPINTEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em carpintaria em geral, curso de NR-35 atualizado, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: LÍDER DE SERVIÇO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, domínio em informática, cursos de NR-12, NR-20 e pacote Office, ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “B”, domínio em informática, cursos de NR-18, NR-33, NR-35, NR-10 e pacote office, ter habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Ter experiência com suporte em Help Desk, manutenção em computadores, notebooks, estrutura de redes e telefonia, CNH categoria "B", boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental;

Com experiência na área.

OBS: Ter conhecimento em máquina reto industrial, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

06 VAGAS: MOTORISTA URBANO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria “D” ou “E”; obrigatório curso de direção preventiva e curso de transporte coletivo de passageiros, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

09 VAGAS: ASSISTENTE DE LOJA DROGARIA - PCD

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência, sem experiência ou primeiro emprego.

OBS: Desejável vivência em atendimento ao público, executar atividades operacionais, organização de produtos na loja e em estoque, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizados.

