Bolsonaro reduz benefício tributário a refrigerantes da Zona Franca

| Foto: Divulgação

No último dia de 2021, o governo federal resolveu reduzir o incentivo tributário dado aos fabricantes de concentrados de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus. Decreto do presidente Jair Bolsonaro publicado no Diário Oficial de desta sexta-feira (31) diminui o crédito que os grandes fabricantes de refrigerantes podem acumular ao vender o xarope produzido em Manaus (AM) para engarrafadores instalados em outros Estados.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL), o decreto reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) relativas aos extratos concentrados para elaboração de refrigerantes. Quanto menor é a alíquota, menor é o crédito que pode ser usado pelos gigantes de refrigerantes, como Ambev, Heineken e Coca-Cola

*Com informações do Uol

Leia mais:

Salário mínimo passa a ser de R$ 1.212 a partir de 1º de janeiro

2022 no azul: saiba como se planejar e acabar com as dívidas

Prazo de inscrição para concurso do Censo 2022 do IBGE é prorrogado