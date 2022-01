AM lança portal para renegociação de débitos de empreendedores

Após preencher os dados solicitados, o cliente irá visualizar o saldo dos débitos e simular as condições de pagamento disponíveis | Foto: Lucas Silva/Secom

Manaus (AM)- Foi lançado nesta segunda-feira (3), o Portal de Negociação, ferramenta que oferece uma série de vantagens, como flexibilização de pagamento e condições diferenciadas para mais de 80 mil clientes.

A página lançada pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam), surge como alternativa para a quitação de débitos em aberto sem a necessidade de deslocamento.

Para acessar o portal, basta visitar o site oficial da Afeam, no link www.afeam.am.gov.br , e clicar no banner “Renegociação Online”.

Após preencher os dados solicitados, o cliente irá visualizar o saldo dos débitos e simular as condições de pagamento disponíveis, como parcelamento de até 60 vezes, além de poder consultar extratos e emitir boletos.

" É uma comodidade, uma segurança dentro dessa nossa plataforma chamada ‘Portal Cliente’. É mais um serviço que está sendo agregado a essa disponibilidade de serviços digitais, de modernização, que o Governo do Estado vem implementando em todas as secretarias. É uma determinação do governador Wilson Lima essa inovação tecnológica nos órgãos e a Afeam não podia ficar para trás " Marcos Vinicius Castro, diretor-presidente da Afeam

A plataforma de negociação pode ser acessada por todos os clientes que tenham operações com saldo devedor de até R$ 21 mil, do setor da indústria, comércio e serviços. Os clientes do setor rural devem buscar informações no próprio município sobre a quitação de débitos junto ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), parceiro técnico na Afeam.

A proposta da nova ferramenta é tornar o processo de negociação mais acessível aos clientes, seja pelas condições oferecidas ou pela facilidade digital, garantindo segurança e comodidade.

A plataforma está integrada ao processo de transformação digital da Afeam, engajada, também, na digitalização do seu atendimento. Hoje, o atendimento via WhatsApp e Portal do Cliente já é uma realidade.

Os clientes podem utilizar esses canais para cadastro, solicitar crédito ou consultar tutoriais de acesso ao crédito. Além de pagamentos, é possível acessar todos os serviços utilizando o aplicativo da Agência. Somente em 2021, foram registradas mais de 4 milhões de interações.

Leia mais:

Mais de 11 mil mulheres empreendedoras recebem crédito no AM

Amazonas investiu R$ 30 milhões em crédito para setor primário