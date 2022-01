Inscrições do concurso público para delegado no AM abrem nesta segunda

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) abre, nesta segunda-feira (3), as inscrições do concurso público para o cargo de delegado. São ofertadas 62 vagas.

As inscrições podem ser feitas a partir das 16h desta segunda, até 1º de fevereiro deste ano, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Sobre o outro edital de nº 02/2021, que oferta 300 vagas para escrivão, perito e investigador, foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A medida foi adotada para que o órgão ajuste irregularidades encontradas no documento.

A instituição informa que todos os esclarecimentos já foram prestados ao TCE, e que está trabalhando para que haja a revogação da medida cautelar e, consequentemente, as inscrições iniciem também nesta segunda-feira, no horário acima citado.

