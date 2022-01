Confira 111 vagas de emprego ofertadas nesta terça-feira (4) em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Oportunidades de emprego estão sendo procuradas por amazonenses em todo Estado, com a retomada da economia e a queda do número de casos de Covid-19. Por isso, a Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 111 vagas de trabalho em várias áreas de atuação, nesta terça-feira (4), de 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-0671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Vagas para esta terça-feira:

Vagas novas – 26

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso de informática básica atualizado.

Atividades – rotinas de escritório, controles de entrada e saída de materiais, e compras.

Vaga disponível até 4/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]





1 vaga – Secretaria Executiva

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – atuar no apoio ao diretor, organizar agenda, correspondências, comunicados e organizar notas fiscais, compromissos e horários de reuniões.

Vaga disponível até 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Montador de Móveis

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter conhecimento em acabamento de móveis planejados sofisticados.

Atividades – atuar na área de montagem e desmontagem conforme normas e projeto técnico.

Vaga disponível até 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar na preparação de massas e comidas regionais e internacionais e serviços no geral.

Vaga disponível até 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

2 vagas – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 6/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Ajudante de Carga e Descarga – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – preparar cargas e descargas de mercadorias, movimentar mercadorias em transportes, coleta e entrega de encomendas. Receber e solicitar informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.

Vaga disponível até 4/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Assistente de Engenharia

Escolaridade – superior cursando Engenharia Civil;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de manuseios de softwares de Autocad, Sketchup; Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria “B”;

Atividades – levantamento técnicos, elaboração de projetos, medições, acompanhamento e entrega de serviços.

Vaga disponível até 4/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Almoxarife

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário, pacote Office básico e CNH categoria “AB”;

Atividades – controlar a entrada e saída de ferramentas, materiais e EPIs; fazer registro e inventário de materiais ou de consumo; inspecionar itens defeituosos e enviá–los para reparo.

Vaga disponível até 4/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter disponibilidade de horário e pacote Office avançado;

Atividades – atendimento telefônico, controle de entradas e saídas, refeições, férias, faltas, admissões, suporte em fechamento de folha.

Vaga disponível até 4/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar e executar os serviços de manutenção elétrica, hidráulica e mecânica em geral, nas dependências das unidades conforme a demanda e orientação da liderança.

Vaga disponível até o dia 6/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de Manutenção Industrial

Escolaridade – ensino técnico de manutenção industrial;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – estudar o trabalho a ser realizado, instalar redes elétricas, quadros de distribuição, caixas de fusíveis, disjuntores, tomadas, interruptores dentre outros e inspecionar e reparar sistemas elétricos.

Vaga disponível até o dia 6/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

10 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar captação de clientes, realizar atendimento e negociação.

Vaga disponível até o dia 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

3 vagas – Auxiliar Administrativo - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao público, abrir protocolos via sistema, analisar e encaminhar documentos, atendimento telefônico e arquivar documentos.

Vaga disponível até o dia 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

1 vaga – Vigia

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na carteira de trabalho;

Atividades – realizar o controle de portaria e fluxo de pessoas, ronda, orientar visitantes, clientes e prestadores de serviço a respeito de regimento interno.

Vaga disponível até o dia 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]

Vagas em andamento – 85

2 vagas – Técnico em Informática

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – ter curso técnico de Informática e conhecimento em redes de computadores. Diferencial: ter CNH categoria “A”;

Atividades – realizar montagem e instalação de computadores, prestar assistência na correção de defeitos ou falhas nas redes ou equipamentos, desenvolvimento e instalação de softwares e de sistemas para computadores, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Técnico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir conhecimento com chopperia;

Atividades – elaborar projetos de sistemas de refrigeração e climatização, realiza instalação e manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e aplica testes e regulagens para melhorar o seu funcionamento.

Vaga disponível até 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

3 vagas – Alimentador de Produção – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcDs)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir laudo atualizado;

Atividades – auxiliar no processo produtivo, tarefas diversas.

Vaga disponível até 7/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo ou cursando administração ou logística;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – possuir laudo atualizado;

Atividades – auxiliar no controle das planilhas de planejamento de consumo de materiais e uso de equipamentos.

Vaga disponível até 5/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

6 vagas – Padeiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – separar os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a massa.

Vaga disponível até 4/1 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]

4 vagas – Auxiliar de Padeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, bolos e controlar a qualidade dos alimentos.

* Com informações da assessoria

