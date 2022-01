Amazonenses buscam estratégias para um 2022 próspero; veja dicas

A principal meta é recuperar o bolso, bastante abalado por conta da pandemia | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Com a chegada de um novo ano, muitos amazonenses já se preparam para entrar 2022 com o “pé direito”. Pensando em reduzir dívidas e até ganhar um dinheiro extra. A principal meta é recuperar o bolso, bastante abalado por conta da pandemia, que mexeu com setores como alimentação e saúde. Tudo isso, sem contar o aumento dos combustíveis.

A produtora Glauria Monteiro, 41 anos, moradora do bairro Cachoeirinha, zona Sul, tem uma família de quatro pessoas. Ela pertence à parcela dos manauaras que lutaram para se erguer financeiramente em 2021, que definiu como “desafiador”. As despesas com alimentação e saúde foram os principais entraves para ela.

“Mesmo com isso, consegui equilibrar mais as contas e quitar dívidas. Já trabalho com um planejamento mensal das contas fixas, vejo quanto tenho de despesas por mês, quanto sobra e planejo para o ano todo”, disse.

Mesmo com o êxito nas contas da produtora, Glauria não quer ser pega de surpresa no ano que vem. A profissional disse que já se organiza para ter bons resultados financeiros.

“Vou tentar enxugar mais o orçamento, cortar despesas desnecessárias para ver se eu consigo ter um escape caso ocorra algum imprevisto e, aí, terei uma renda separada. Irei pesquisar mais na hora das compras e tentar não comprar nada por impulso”, afirma.

As coisas também não foram fáceis para o autônomo Rômulo Pessoa, 29, morador do São José I, na zona Leste. Afetado pela Covid-19, ele teve altas despesas com medicação e deslocamentos a unidades de saúde.

Rômulo Pessoa quer um 2022 melhor para o bolso. | Foto: Carlos Araújo

“Peguei a Covid duas vezes e precisava estar me locomovendo para me tratar, além de ter que fazer um empréstimo pessoal para suprir as necessidades de casa. Em 2022, pretendo abrir meu próprio negócio e ajudar na renda familiar. Quem sabe até ingressar na universidade na área de economia”, explica.

Enquanto as maiores despesas de Glauria e Rômulo foram com saúde e alimentação, o médico infectologista Noaldo Lucena, 55 anos, que mora no Parque Dez, zona Centro – Sul da capital, viu os aumentos excessivos da gasolina pesarem no bolso. Em 2022, o profissional acredita que seguir um planejamento financeiro será a melhor solução.

“Como tudo depende de gasolina e de combustível fóssil, as coisas aumentaram bastante. Como consequência, aumentaram os gêneros alimentícios e transporte neste sentido. Tudo que era básico e importante para nossas vidas. Por isso, como planejamento financeiro para 2022, a gente tem que pensar em ter um orçamento e seguir ele. Nunca gastar mais do que se ganha, para ter uma melhoria. Apesar de que todos os indicadores apontam para problemas graves financeiros no país, acho que se agirmos com parcimônia e cuidado, temos como adequar o orçamento às despesas necessárias e cortar o que não é necessário”, explica.

Queda das vendas

Quem tem seu empreendimento está no mesmo pique, quando o quesito é se planejar para o ano que vem. No bairro Alfredo Nascimento, zona Leste de Manaus, o administrador Andreo Nascimento, 43 anos, é sócio proprietário de uma drogaria. De acordo com ele, as quedas nas vendas do estabelecimento abalaram as finanças pessoais.

“Senti o encarecimento de tudo, também e tive que me desfazer de muitas coisas que gostava durante os meses. Para mim, por mais que elas não fossem supérfluas, tornaram-se, como deixar de ir ao cinema, de sair com os amigos, fazer pequenos reparos na minha casa. Hoje, percebo que as vendas na nossa drogaria deram uma pequena melhora e pretendo manter o resguardo das minhas finanças, porque as coisas ainda não estão cem por cento na minha visão, o próprio manauara não tem esse costume de guardar. Bateu na mão, quer gastar. Quando a gente começar a guardar, a coisa vai fluir. No meu caso, preciso fazer isso para fazer investimentos e melhorar o meu negócio”, explica.

Andreo Nascimento, administrador, acredita que ainda não é momento para gastos supérfluos. | Foto: Carlos Araújo

Além dos problemas pessoais, o aumento do endividamento das famílias, a redução do poder de compra, os frequentes reajustes de diferentes impostos e taxas de juros, complicaram a vida do manauara em 2021. Silvia Machado é consultora financeira e dá algumas dicas para iniciar o próximo ano com sabedoria na hora de pôr as finanças em dia.

“Seja qual for a sua situação, o primeiro passo para lidar com dinheiro é saber exatamente quanto você tem de gerenciar. Tendo esse valor em mente é possível ter uma ideia melhor do que você realmente pode pagar e quanto você pode economizar de forma realista. Conforme você alcança níveis mais elevados de educação financeira, você aprende que existem na verdade, vários tipos de renda. Seu objetivo final para ser próspero é saber desfrutar da melhor forma possível desses diferentes tipos de renda”, explica.

Outra questão a ser observada, de acordo com a especialista, é criar parâmetros para conseguir entender exatamente o efeito das despesas no orçamento.

“Anualize despesas recorrentes: aquela assinatura mensal de R$ 86,00 representa R$ 1.032,00 no ano. Compare com o esforço necessário para obter a receita: ao refletir sobre uma compra verifique quantas horas ou meses ou até anos de trabalho foram necessários. Algumas despesas mensais são valores relativamente baixos, mas ao anualizarmos parece fazer sentido revê-las. Óbvio que esta dica só vale para compras de valores razoáveis, caso contrário nunca teremos coragem de comprar um carro, uma casa, até mesmo fazer uma viagem ao exterior. Mas pense em um jantar que pode representar 8 horas de trabalho”, disse.

Em relação a fazer investimentos, ela lembra que a única forma de se tornar um investidor, ou seja, ter algo para guardar é tendo despesas menores que as receitas.

“Quando tiver aumento de receitas: primeiro aumente os investimentos e só depois as despesas. Quando tiver redução de receitas: primeiro diminua as despesas e só depois os investimentos. A ideia de guardar o que sobrar, se sobrar, resulta em quando chega no fim do mês simplesmente não sobrou. Na verdade, deve ser justamente o inverso: defina quanto quer guardar, assim que receber, separe o valor estipulado e o valor restante será o disponível para as suas despesas. Por isso, o “pague-se primeiro”. Para ter uma situação saudável deve começar justamente por você. Aqui cabe incluir um hábito que maximiza os efeitos das duas últimas regras: Quando tiver aumento de receitas, primeiro aumente os investimentos e só depois as despesas. Quando tiver redução de receitas, primeiro diminua as despesas e só depois os investimentos.

Acima de tudo, uma vida de aparências é uma tentação que muitos caem. Não querer aparentar o que não se pode ser naquele momento, deve ser lembrado, disse a especialista

“Não gaste antes da hora. O dinheiro gasto para parecermos ter uma situação invejável, pode ser exatamente aquele que deveríamos guardar para realmente termos a tão sonhada tranquilidade financeira. Esse comportamento só nos afasta ou adia nossos sonhos. Por isso, a ideia de não gastar antes. Lembre-se que ter um estilo de vida que não seja compatível com a sua situação acarreta dívidas ou pelo menos empréstimos, que envolvem pagamento de juros, te levam no sentido contrário ao plano de maximizar seus recursos a seu favor. Resumindo, não há milagre. É preciso ter em mente esses itens: Seja realista. Conheça sua renda real, seja honesto consigo mesmo sobre as coisas que pode e não pode pagar. Veja o esforço em vez do preço. Lembre-se do que é preciso para ganhar o dinheiro e pergunte-se se a compra realmente vale a pena”, finaliza Silvia Machado.

E o psicológico?

Quando o assunto é sair do buraco, a mente tem papel fundamental no momento de controlar a ansiedade para, por exemplo, fazer compras sem necessidade. De acordo com a neuropsicóloga Glaucia Conde, gastar gera sensação de prazer e bem-estar. Porém, existem pessoas que acabam exagerando nas compras.

“Causando prejuízos financeiros em algum momento de sua vida. Mas isso não é um comportamento constante. Logo, a pessoa se reorganiza financeiramente e evita repetir o excesso de compras. No entanto existem pessoas que desenvolvem um transtorno de compulsão por compras , quando estes exageros são uma constante em suas vidas, a compulsão por compras tem origem emocional. Há sentimentos de angústia, ansiedade , tristeza e também euforia. As pessoas acabam por utilizar as compras como válvula de escape para lidar com suas emoções desagradáveis de sentir. O desconforto emocional é um gatilho para desencadear o impulso de comprar”, explica.

Segundo a especialista, a principal dica para lidar com esses impulsos é regular as emoções com “técnicas de relaxamento, atividade física, alimentação balanceada, ter uma rede de amigos que sirva de apoio, questionar o desejo da compra, se perguntar ‘Eu preciso deste Produto?’ e muitas vezes a ajuda profissional se faz necessária e uma medicação também é bem vinda”, finaliza.

Leia mais:

Comércio irregular de sucatas é alvo de fiscalização em Manaus

Pandemia pode reduzir oferta de vagas temporárias no natal, diz CNC