Feirantes e população comemoram retorno das feiras da ADS

Manaus - As feiras da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) estão de volta, depois de um curto período de recesso, no fim de 2021. Nesta terça-feira (4), as feiras do Manaus Plaza Shopping e do Sumaúma Shopping deram fim ao recesso iniciado em 19 de dezembro. Até domingo (9), todas as unidades estarão funcionando normalmente.

O retorno é comemorado pelos trabalhadores, que no ano passado, por conta do agravamento da pandemia, só retornaram às vendas no segundo mês do ano.

Com o avanço da vacinação e a diminuição de internações, a vida cada vez mais vai voltando ao normal para os cidadãos amazonenses. Para a feirante Branca Maia, 53, a volta das feiras é muito importante para manter as contas de casa em dia.

“É importante para mim, que vivo da produção. Eu não tenho outra fonte de renda então, para mim, é muito importante que eu volte em janeiro já trabalhando, porque aí nós podemos assumir nossos compromissos”, afirmou a feirante.

As feiras da ADS contam com diversos produtos ofertados por cerca de 60 produtores locais, em média, divididos em 10 feiras, que ocorrem de terça-feira a domingo. A diarista Lucineia Barbosa, 43, esteve na feira do Manaus Plaza Shopping e aprovou os preços e a qualidade dos produtos.

“Coisas de qualidade e no preço acessível. Tanto, que estou comprando para levar para o meu patrão agora. Mais tarde quando eu for, eu já compro para levar para minha casa”, comentou a compradora.

A vendedora Ingrid Aragão foi outra compradora que aprovou os produtos da feira e ressaltou a importância desse tipo de comércio, “é muito bom, porque gera economia e eles estão precisando isso, moeda de giro”, disse a vendedora que comprava hortaliças e verduras na banca da feirante Branca Maia.

Novas feiras - Em 2021, a ADS ganhou mais três feiras na capital: a Feira da Praça do Dom Pedro, zona centro-oeste; Feira do Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), zona sul; e Feira da Ponta Negra, zona oeste. No interior, mais 16 feiras foram inauguradas e reinauguradas, totalizando 34 municípios com feiras ativas.

Confira o calendário das feiras em Manaus:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sexta-feira, das 15h às 19h

• Centro Social Urbano (CSU), avenida Perimetral, Parque Dez

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra





