Postos do Sine Manaus recebem inscrição para concurso do IBGE

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), informa que a partir desta quinta-feira, 6/1, os três postos do Sine Manaus passam a ser pontos de inscrição para o Processo Seletivo do Censo Demográfico 2022.



O candidato interessado deverá levar documentos como RG, CPF e comprovante de residência. Mais de três mil vagas serão disponibilizadas para os cargos de agentes censitários municipais, agentes censitários supervisores (nível médio) e para recenseadores (nível fundamental).

Salário

A remuneração pode chegar a R$ 2.477,20. As inscrições ocorrem até o dia 14 de janeiro de 2022.

“Essa é uma grande oportunidade para a distribuição de renda e empregabilidade. Vamos utilizar a estrutura do Sine Manaus, vamos dar todo apoio de infraestrutura, para que se possa trabalhar a seleção, treinamento e até mesmo aplicação das provas”, disse Radyr Júnior, titular da Semtepi.

Os postos do Sine Manaus estão localizados na avenida Constantino Nery, no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) da galeria Espírito Santo, no Centro, e no shopping Phelippe Daou, zona Norte de Manaus.

De acordo com o Supervisor de Disseminação de Informações do IBGE, Adjalma Nogueira, as inscrições para qualquer uma das vagas também podem ser realizadas pelo site https://www.ibge.gov.br/ .

“É muito importante dizer que o Sine Manaus vem contribuindo, sendo mais um ponto de inscrição. Principalmente na região norte da cidade que mais atende as necessidades do instituto”, disse Nogueira.

Segundo o edital, as composições da área de trabalho do recenseador serão as regiões da área do Centro e zonas Norte e Leste.