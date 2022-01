Veja 357 vagas de emprego para esta sexta-feira (7) no Amazonas

Devido a procura, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulga 357 oportunidades, nesta sexta-feira (7), nos mais diversos seguimentos. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - As oportunidades de trabalho são o foco de muitos amazonenses neste início de 2022. Um dos objetivos é equilibrar as finanças e ajudar em casa. Devido a procura, o Sistema Nacional de Emprego (Sine) divulga 357 oportunidades, nesta sexta-feira (7), nos mais diversos seguimentos.

O Governo do Estado, que administra o Sine Amazonas, disponibiliza 235 vagas de emprego . Os interessados em concorrer a uma delas, devem acessar o Portal do Trabalhador em www.portaldotrabalhador.am.gov.br e anexar o currículo na vaga que pretende concorrer.

Todas as vagas são publicadas, diariamente, nas redes sociais da Setemp, Instagram ( @_setemp ) e Facebook ( setemp.am ). As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

02 VAGAS: LAVADOR DE CARROS

Escolaridade: Ensino fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em lavagem de carros pequenos e grandes, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Escolaridade: Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com amplo conhecimento na área orçamentária, análise de custos, alocação fiscal e preparação de orçamento, ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE RH

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando;

Com experiência na área.

OBS: Experiência em folha de pagamento, DET, férias, rescisão, gestão de conflitos, superior completo ou cursando em RH ou afins, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação e ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SOLDADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, desejável curso na área, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

18 VAGAS: COBRADOR APRENDIZ

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando;

Primeiro Emprego.

OBS: Ter boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, ter disponibilidade de horário, certificado militar, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Técnico;

Com experiência na área.

OBS: Experiência na área, desejável curso na área de técnico em mineração, informática e inglês básico, habilidade para trabalho em equipe, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

25 VAGAS: AUXILIAR DE ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, cursos de NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

20 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, cursos de linha viva, rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

18 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA VIVA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, cursos de linha viva, rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

100 VAGAS: ELETRICISTA DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, ter conhecimento em manutenção de rede plantão ou construção, cursos de rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

18 VAGAS: ENCARREGADO DE LINHA MORTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, cursos de rede de distribuição, NR10, SEP, NR 35, ter, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

15 VAGAS: MOTORISTA OPERADOR DE GUINDAUTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na função, cursos de motorista operador de guindauto, NR10, SEP, boa comunicação, habilidade para trabalho em equipe, conhecimento em informática avançada e disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE ALMOXARIFE - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, ter boa comunicação, ter disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ASSISTENTE DE LOGÍSTICA E ALMOXARIFADO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, desejável ter cursos na área de atendimento ao cliente, boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE IMPORTAÇÃO - PCD

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração, Economia e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, desejáveis cursos de DCI e DCR, informática avançada, área de atendimento ao cliente, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE LOGÍSTICA - PCD

Escolaridade: Ensino Superior Completo ou Cursando em Logística, Administração e áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em rotinas da função, desejável ter cursos de controle de estoque, informática avançada, área de atendimento ao cliente, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE LOJA - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em atendimento ao público, desejáveis cursos na área de atendimento ao cliente, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência na área.

OBS: Com conhecimento em rotinas administrativas e informática, ter CNH categoria “B”, ter boa comunicação, disponibilidade de horário, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: OPERADOR DE VENDAS - PCD

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Com experiência na área, conhecimento em atendimento ao público, boa comunicação, ter disponibilidade de horário, currículo e laudo médico atualizado.

Já o Sine Manaus, órgão administrado pela Prefeitura da capital amazonense, disponibiliza 122 vagas de emprego, nesta sexta-feira (7), das 8h às 17h.

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho , e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Caso o interessado não consiga realizar o agendamento dentro do prazo da vaga pretendida, ele pode comparecer diretamente a um dos postos do Sine Manaus. Demais dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp (92) 99140-671, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Confira abaixo as vagas ofertadas para esta sexta-feira:

Vagas novas – 22

1 vaga – Motorista de caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter Carteira Nacional de Habilitação "D"



Atividades – Transportar, coletar entregas de cargas no polo industrial.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



3 vagas – Motorista de caminhão



Escolaridade – ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Obrigatório ter Carteira Nacional de Habilitação "D"



Atividades – Transportar materiais e produtos para diversos itinerários, elaborar relatórios de viagem e rota. Zelar pela conservação e segurança dos veículos, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



4 vagas – Ajudante de carga e descarga



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Preparar cargas e descargas de mercadorias, movimenta mercadorias em transportes, coleta e entrega encomendas. Recebe e solicita informações, autorizações e orientações de transporte, embarque e desembarque de mercadorias.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



1 vaga – Assistente administrativo



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário, pacote office avançado e informática básica;



Atividades – Atendimento telefônico, controle de entradas e saídas, refeições, férias, faltas, admissões, suporte em fechamento de folha.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



1 vaga – Atendente de telemarketing



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar atendimento via telefone com o cliente, controlar os registros das chamadas e realizar prospecção de novos clientes.



Requisitos obrigatórios - Ter experiência com atendimento ao cliente e ter o curso de Informática Básica.



Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Motorista de caminhão poliguincho



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar entregas e coletas de caçambas estacionárias (Caixas de entulho) com caminhão poliguincho.



Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Motorista de caminhão



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Registrada na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar entregas.



Vaga disponível até o dia 14/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Ajudante de depósito - Vagas Exclusivas Para Pessoas com Deficiência (PcD)



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Operador de empilhadeira



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Manusear empilhadeira transportando os produtos para o estoque.



Requisitos Obrigatório - Ter o curso de Operador de Empilhadeira Atualizado.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Promotor de vendas



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



Vagas em andamento – 100



3 vagas - Alimentador de produção - Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Possuir laudo atualizado;



Atividades – Auxiliar no processo produtivo, tarefas diversas.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



6 vagas – Padeiro



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Separa os ingredientes da mistura, calculando as quantidades e qualidades necessárias para confeccionar a massa.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



2 vagas – Auxiliar de padeiro



Escolaridade – Ensino fundamental completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Auxiliar o padeiro no preparo de pães, salgados, bolos e controlar a qualidade dos alimentos.



Vaga disponível até 8/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



1 vaga – Auxiliar de Limpeza – Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)



Escolaridade – Ensino Médio Completo;



Experiência – Não é necessário;



Atividades – Auxiliar nas atividades de limpeza e conservação de instalações.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



1 vaga – Montador de Móveis



Escolaridade – Ensino Médio Completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento e acabamento com móveis planejados sofisticados.



Atividades – Atuar na área de montagem e desmontagem conforme normas e projeto técnico.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



1 vaga – Assistente de Engenharia



Escolaridade – Superior cursando Engenharia Civil;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Possuir curso de manuseios de softwares de autocad, sketchup; Carteira Nacional de Habilitação “B”;



Atividades – Levantamento técnicos, elaboração de projetos, medições, acompanhamento e entrega de serviços.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



2 vagas – Operador de empilhadeira



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Possuir o Curso NR 11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) atualizado, e que morem nas redondezas da Zona Leste de Manaus.



Atividades – Organizar carga, interpretando simbologia das embalagens, armazenando de acordo com o prazo de validade do produto, identificando características da carga para transporte e armazenamento e separando carga não–conforme. Realizar manutenções previstas em equipamentos para movimentação de cargas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.



Vaga disponível até 9/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



2 vagas – Assistente administrativo – Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar processos da área administrativa, auxiliando na organização de arquivos, controle de correspondências, emissão ou lançamento de nota fiscal, elaboração de planilhas e relatórios gerenciais.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



10 vagas – Pintor industrial



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Requisitos obrigatórios – Possuir experiências com pinturas a pó de peças de ferro, alumínio ou metais;



Atividades – Atuar na aplicação de pinturas anticorrosivas em estruturas de metal diversas.



Vaga disponível até 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e–mail: [email protected]



8 vagas – Meio oficial de extrusão



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Conferir as dimensões especificadas; leitura de instrumentos da máquina e registro de processos de qualidade.



Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



40 vagas – Operador de extrusão



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Operar máquinas de extrusão, ajustar dimensões do produto de acordo com a produção e controlar parâmetros do processo.



Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Líder de extrusão



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Organizar e distribuir a equipe; acompanhar as ordens de produção X programação e responder análise crítica.



Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Eletricista industrial



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



3 vagas – Auxiliar administrativo - Vagas Exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Registrada na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar atendimento ao público abrir protocolos via sistema, analisar e encaminhar documentos, atendimento telefônico e arquivar documentos.



Vaga disponível até o dia 11/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Operador de estacionamento



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Dar orientação a clientes, ronda no estacionamento, suporte na cancela, apoio na faixa de pedestre, uso de equipamento de rádio e apoio em guichê.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Supervisor de estacionamento



Escolaridade – Ensino superior completo em qualquer área;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Executar atividades de planejamento, organização e controle do estacionamento, realizar escala das equipes definindo as prioridades e coordenando as operações do tráfego para garanti a fluidez.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Mecânico de refrigeração



Escolaridade – Ensino técnico em mecânico de refrigeração completo



Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;



Atividades – Realizar manutenção de maquinas de refrigeração, cassete, Split, fancoil e central de água gelada.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Professor de educação física



Escolaridade – Ensino superior completo em educação física;



Experiência – Registrada na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar atividades recreativas com alunos da Educação Infantil.



Vaga disponível até o dia 10/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Supervisor de delivery



Escolaridade – Ensino superior completo em administração ou áreas afins;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Líder de atendimento



Escolaridade – Ensino superior completo em administração ou áreas afins;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Responsável por supervisionar, controlar e organizar a rotina do delivery através da gestão e mobilização de pessoas, gestão de processos, sistema e indicadores, a fim de garantir as metas planejadas, gerando valor e sustentabilidade dos resultados.



Requisitos obrigatórios – Ter o curso de Operador de Caixa.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Recepcionista



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar atendimento com cortesia e presteza através da recepção e direcionamento dos clientes, a fim de garantir a organização do salão, conforto e comodidade.



Requisitos obrigatórios - Ter curso de atendimento ao cliente.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



4 vagas – Cumim

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar o atendimento de forma cortês através do auxílio à equipe de atendimento do salão com a disposição adequada de utensílios e suporte em servir refeições, sobremesas e bebidas sob demanda, limpeza e organização.



Requisitos obrigatórios – Ter disponibilidade de horário.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Operador de máquina sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;



Atividades – Controlar os parâmetros e qualidade das mesmas, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, manter a higiene do local, anotar as aparas, verificar resistência do material, encher o balão da máquina, toca teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



1 vaga – Chapeiro



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Registrada na carteira de trabalho;



Atividades – Atuar no preparo e montagem de lanches quentes, pratos rápidos e porções em geral.



Requisitos obrigatórios - Ter experiência com sucos.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected]



2 vagas – Auxiliar de cozinha



Escolaridade – Ensino médio completo;



Experiência – Registrada na carteira de trabalho;



Atividades – Realizar preparação de saladas variadas, preparação de cafés, leites, sucos, vitaminas, sanduíches e preparação de guarnições em geral.



Vaga disponível até o dia 7/1/2022 ou até o encerramento da vaga. O candidato também poderá encaminhar o currículo atualizado e o número do PIS para o e-mail: [email protected] vaga – Motorista de caminhão

* Com informações da assessoria

Leia mais:

Sine Manaus oferta 81 vagas de emprego nesta quinta-feira (30)

Quer começar o ano trabalhando? Confira 119 vagas de emprego em Manaus