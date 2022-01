Feiras da ADS acontecem neste fim de semana em Manaus; saiba onde

As feiras acontecerão em quatros pontos diferentes da cidade | Foto: Arthur Castro/Secom

Manaus (AM)- O segundo fim de semana de 2022 contará com quatro edições das feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS).

As feiras acontecerão em quatros pontos diferentes da cidade, sendo três no sábado (8) e uma no domingo (9), todas no período da manhã.

Neste sábado retornam, para a sua primeira semana de atividades, as feiras no Comando Geral da Polícia Militar, no bairro Petrópolis (zona sul), Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova (zona norte) e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, no Distrito Industrial I (zona sul).

" Depois de uma breve pausa de duas semanas, Natal e Ano Novo, estamos de volta com força total para atender ao público da melhor forma possível. A pegada continua a mesma, continuamos com os melhores preços e produtos frescos diretamente do produtor " Diego Augusto, gerente da feira do Centro Cultural Povos da Amazônia

Localizada em um dos principais cartões-postais da cidade, a feira da ADS na Ponta Negra estará de volta no domingo. Realizada no estacionamento próximo à rotatória do Tropical Hotel, a feira conta com uma ala exclusiva de produtos orgânicos.

Novo Ano

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, destacou o trabalho dos feirantes nos espaços e ressaltou que para 2022, os locais receberão novos investimentos e melhorias.

“Além disso, a previsão é que novas feiras sejam inauguradas em Manaus e no interior, pois, sabemos o quanto elas são importantes para os produtores darem destino a suas produções, gerando emprego e renda”, ressaltou.

Em todas as edições das Feiras da ADS é disponibilizado álcool em gel para os visitantes, e há a obrigatoriedade do uso de máscaras, tanto para os consumidores quanto para os trabalhadores.

Confira os dias e locais das Feiras da ADS no fim de semana:

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra

