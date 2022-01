Caixa detalha sobre novos pagamentos de auxílios; veja ao vivo

A Caixa detalha sobre os pagamentos | Foto: Marcelo Camargo- Agência Brasil

A Caixa detalha na tarde de hoje (13) o pagamento do Auxílio Brasil para novos beneficiários.

Além do benefício a Caixa detalha sobre o pagamento do auxílio gás para as 5,4 milhões de famílias cadastradas e o pagamento de cotas adicionais para pais que são chefes de famílias monoparentais do auxílio emergencial.

O presidente do banco, Pedro Guimarães, explicará como serão viabilizados os pagamentos e detalhará os calendários para cada um dos auxílios.





