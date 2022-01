Com a promulgação da emenda constitucional que permitiu o parcelamento de precatórios (dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça), o valor da parcela passou para R$ 400. | Foto: Reprodução

Brasília - Prevista para começar a ser paga na próxima terça-feira (18), a terceira parcela do Auxílio Brasil incluirá 3 milhões de famílias, anunciou hoje (13) o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Com a medida, o total de famílias atendidas aumentará para 17,5 milhões.



Com a promulgação da emenda constitucional que permitiu o parcelamento de precatórios (dívidas reconhecidas definitivamente pela Justiça), o valor da parcela passou para R$ 400. As famílias incluídas no programa receberão o Auxílio Brasil por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite a movimentação de depósitos em contas poupança digitais, até o recebimento do cartão.

As novas famílias não precisarão ir às agências para validarem o cadastro no Auxílio Brasil. Isso porque a inclusão no programa baseou-se em pedidos antigos processados pelo Ministério da Cidadania. “Esse cadastramento foi realizado, no mesmo modo que no auxílio emergencial lá atrás. Então, a validação já foi realizada”, explicou.



Veja a tabela de inclusão de famílias no Auxílio Brasil em todos os estados e no Distrito Federal:

UF Total de famílias em dez/21 Quantidade de novas famílias incluídas Total de famílias em jan/22 Acre 90.298 16.353 106.651 Amazonas 405.049 63.317 468.366 Amapá 75.364 19.198 94.562 Pará 956.353 173.276 1.129.629 Rondônia 84.469 16.745 101.214 Roraima 50.857 7.931 58.788 Tocantins 120.166 22.843 143.009 Alagoas 412.408 63.188 475.596 Bahia 1.852.381 316.161 2.168.542 Ceará 1.092.124 186.395 1.278.519 Maranhão 962.849 126.346 1.089.195 Paraíba 519.007 82.761 601.768 Pernambuco 1.183.116 216.527 1.399.643 Piauí 455.684 75.201 530.885 Rio Grande do Norte 365.422 65.358 428.780 Sergipe 285.052 53.709 338.761 Distrito Federal 91.212 22.629 113.841 Goiás 310.530 82.573 393.103 Mato Grosso 166.461 47.999 214.460 Mato Grosso do Sul 132.255 39.563 171.818 Espírito Santo 201.526 57.877 259.403 Minas Gerais 1.119.493 268.105 1.387.598 Rio de Janeiro 965.551 314.865 1.280.416 São Paulo 1.661.124 482.218 2.143.342 Paraná 402.337 112.295 514.632 Rio Grande do Sul 396.498 98.822 495.320 Santa Catarina 139.267 39.144 178.411 Total Brasil 14.496.853 3.069.399 17.566.252

Auxílio Gás

O presidente da Caixa também anunciou que o pagamento do Auxílio Gás, que fornecerá uma ajuda temporária para famílias mais pobres comparem gás de cozinha, ocorrerá nos mesmos dias que o do Auxílio Brasil. As famílias foram escolhidas conforme as regras definidas pelo Ministério da Cidadania.

O Auxílio Brasil seguirá o calendário do antigo Bolsa Família e pagará as parcelas nos dez últimos dias úteis de cada mês, com base no dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). O pagamento da parcela de janeiro começará no próximo dia 18, para beneficiários com NIS 1, e terminará no dia 31, para beneficiários com NIS de final 0.



Confira o calendário:

Final do NIS Dia do pagamento 1 18 de janeiro 2 19 de janeiro 3 20 de janeiro 4 21 de janeiro 5 24 de janeiro 6 25 de janeiro 7 26 de janeiro 8 27 de janeiro 9 28 de janeiro 0 31 de janeiro

Cerca de 108,3 mil famílias de municípios do norte de Minas Gerais e do sul da Bahia atingidas pelas enchentes em dezembro começaram a receber o Auxílio Gás no mês passado. Com duração prevista de cinco anos, o programa beneficiará 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026 com o pagamento de 50% do preço médio do botijão de 13 quilos a cada dois meses. Atualmente, a parcela equivale a R$ 56.



Para este ano, o Auxílio Gás tem orçamento de R$ 1,9 bilhão. Só pode fazer parte do programa quem está incluído no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), tem pelo menos um membro da família que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). A lei que criou o programa definiu que a mulher responsável pela família terá preferência, assim como mulheres vítimas de violência doméstica.

Pedro Guimarães também anunciou o depósito do retroativo da cota adicional do auxílio emergencial de 2020 para cerca de 823,4 mil pais solteiros. O crédito será feito por meio do aplicativo Caixa Tem na mesma conta poupança digital usada para receber o auxílio emergencial.

