Veja nomes dos sorteados na premiação da Nota Fiscal Amazonense

Participaram deste sorteio todas as notas fiscais emitidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021. | Foto: Divulgação/Sefaz-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Fazenda do governo do Amazonas realizou nesta quarta-feira (19/01), o sorteio da Nota Fiscal Amazonense (NFA), em parceria com a rádio e televisão Encontro das Águas, que transmitiu ao vivo o resultado. A campanha busca incentivar a cidadania fiscal e o controle social da arrecadação a partir de prêmios que vão de R$ 200 a R$ 50 mil.

Nesta quarta-feira, foram divulgados os nomes dos sete vencedores do Sorteio Especial, que premia os contribuintes cadastrados que exigem a nota fiscal no ato de suas compras, informando o CPF para identificação do possível vencedor.

Participaram deste sorteio todas as notas fiscais emitidas de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, com bilhetes gerados por notas fiscais de consumidor (NFC-E) dos contribuintes cadastrados que realizaram pelo menos R$ 50 acumulados em compras durante o ano.

Além dos premiados, sete entidades sociais também receberam premiações em dinheiro. As instituições recebem um valor equivalente a 40% do prêmio, à parte do que é pago ao vencedor.

Como funciona

A Nota Fiscal Amazonense é uma ação do Programa Estadual de Cidadania Fiscal, do Governo do Amazonas, com o objetivo de tornar a exigência dos documentos fiscais eletrônicos um hábito por parte dos cidadãos.

Além do sorteio mensal, também há os sorteios diários e anuais. Nos diários, são sorteados, como o nome já indica, diariamente, seis prêmios de R$ 200 e um de R$ 1 mil, concorrem de forma automática aqueles que colocam CPF na nota nas compras feitas diariamente.



Já os anuais, são feitos no início do ano, quando são sorteados todos os bilhetes gerados no ano anterior. São seis prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 50 mil para pessoas físicas.

Como participar

Para participar dos sorteios futuros, basta se cadastrar no site da campanha ( https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br ), escolher uma entidade social para apadrinhar e manter seus dados atualizados. Uma vez cadastrado, basta informar o CPF nas compras.

A cada R$ 50 em notas com CPF, o contribuinte tem direito a um bilhete para concorrer aos prêmios mensais e ao sorteio anual.

Quanto aos prêmios diários, basta pedir CPF em notas de qualquer valor para concorrer.

Ao se cadastrar na Campanha e realizar uma compra informando seu CPF na Nota Fiscal eletrônica, o cidadão contribui para o combate à sonegação fiscal e para o aumento da arrecadação do estado, que financia os bens e serviços públicos como hospitais, escolas e a segurança pública.

Para mais informações, basta acessar https://nfamazonense.sefaz.am.gov.br ou entrar em contato com a equipe da assessoria de comunicação da Sefaz no Facebook e no Instagram (@SefazAmazonas).

Confira a lista dos premiados do Sorteio Especial da NFA:

Ganhadores

• Elton Roberto Rodrigues Silva – R$ 50 mil

• Calíope Trindade Oliveira - R$ 10 mil

• Antonia Maria Muniz de Figueredo - R$ 10 mil

• Edgar Rodrigues Soares - R$ 10 mil

• Morgana da Silva Miller - R$ 10 mil

• Samara Peixoto Batista - R$ 10 mil

• Wanderlane de Macedo Moreira - R$ 10 mil

Entidades sociais

• Casa da Criança – R$ 20 mil

• AMA - Associação Amigos dos Autistas do Amazonas: R$ 4 mil

• Associação Pestalozzi do Amazonas: R$ 4 mil

• Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer: R$ 4 mil

• Abrigo NACER: R$ 4 mil

• CASA VHIDA - Associação de Apoio à Criança com HIV: R$ 4 mil

• Aldeias Infantis SOS Brasil: R$ 4 mil

Leia mais:

Prefeitura de Manaus vai premiar contribuintes que pagarem IPTU em dia

‘Nota Premiada Manaus’ sorteia R$ 182 mil em sua última premiação