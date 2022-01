Amazonas economizou R$ 684 milhões em licitações, diz governo

| Foto: Orlen Castro/CSC-AM

Manaus (AM) - O Centro de Serviços Compartilhados (CSC), do governo do Amazonas, informou nesta sexta-feira (21) que o sistema de controle do Estado conseguiu economia para os cofres públicos em 2021. De acordo com o órgão, houve economia de 20% de tudo o que o Estado licitou durante o ano, correspondendo ao valor de R$ 683.623.564,78 , que deixaram de ser gastos.

Ainda de acordo com o órgão, no mês de dezembro, o CSC economizou o valor de R$ 111.519.399,69, equivalente a uma economia de mais de 30% do valor licitado. Na avaliação do presidente do CSC, Walter Brito, os resultados obtidos no ano de 2021, apesar de difícil por conta da pandemia, foi satisfatório para a economia do Amazonas.

" Embora 2021 tenha sido um ano difícil, por conta da pandemia e com o aumento expressivo dos itens, principalmente para a área da saúde, o CSC conseguiu manter uma economia de mais de 20% para o Estado. Estamos felizes com os resultados obtidos no ano que passou e seguimos no caminho certo, visando a melhor compra para o Amazonas. Para o ano de 2022 esperamos melhorar ainda mais os processos de aquisições de compras para que possamos continuar economizando e dessa forma trabalhando sempre de forma séria, ágil e transparente. " Walter Brito, presidente do CSC

Processos

Para realizar a economia, o CSC instrui os processos de licitação com o valor estimado pela Administração. A partir deste valor de referência, o pregoeiro do CSC negocia com os licitantes com o intuito de diminuir o valor dos itens, gerando economia para o Estado.

Todo o trâmite é feito por meio do portal de compras do Estado do Amazonas ( www.e-compras.am.gov.br/publico/ ) e em observância aos ditames das Leis de Licitações (Leis nº 8.666/1993 e nº 14.133/2021).

