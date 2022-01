Confira mais de 300 vagas de emprego disponíveis no AM nesta segunda

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Está procurando emprego? O Sine Manaus e o Sine Amazonas estão ofertando 308 vagas nesta segunda-feira (24).

O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho, e para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link https://minhaagendavirtual.com.br/sinemanausagendamento e comparecer ao posto escolhido no dia e hora marcados, portando currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Se a vaga exigir habilidades específicas, é necessário apresentar comprovação, como certificados ou outros documentos.

Devido ao Decreto nº 5.223/2022, os atendimentos presenciais só vão ocorrer por meio de agendamento que pode ser feito através dos números: Sine Constantino Nery (92) 98842-204 e (92) 98842-4721; (92). Para Sine Phelippe Daou são: (92) 98842-1104 e (92) 98842-1107. Os atendimentos do posto da galeria Espírito Santo, no Centro, estarão suspensos por 15 dias.





Vagas Novas – 21

2 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação “D”;

Atividades – Dirigir e manobrar veículos e transportar pessoas, cargas ou valores. Realizar verificações e manutenções básicas do veículo.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Fiscal de Loja

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir os cursos de fiscal de lojas e agente de portaria atualizado;

Atividades – Atuar na prevenção de perdas e danos no interior da loja, fiscalizar a entrada e a saída de funcionários e prestar atendimento ao cliente.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Vendas – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PCD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades - Desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca, bem como trabalhar a sua popularidade e publicidade.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Motores a Diesel

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Diagnóstico e conserto de: Motores estacionário (Rabeta), Roçadeiras, Motosserra, Pulverizador, Tratorito, entre outros (equipamentos 4 tempos / 2 tempos / diesel). O mesmo fica responsável pela limpeza de sua área de trabalho e das ferramentas utilizadas diariamente.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.





1 vaga – Carpinteiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de manuseio de ferramentas manuais (martelete comum, pé de cabra, martelo pneumático);

Vaga disponível até 26/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Não é necessário;

Atividades – Consiste em efetuar visitas aos possíveis compradores objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Organização de documentos contábeis obedecendo ao princípio da competência; Classificação Contábil de acordo com o Plano de Contas; Digitação no sistema de contabilidade; Conciliação Contábil; Balancete; Balanço; Provisão de notas de entradas e saídas; fazer arquivo de toda documentação contábil; Contas a pagar.

Vaga disponível até 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Atendimento ao público, realizar cortes normais e especiais e exposição de mercadorias.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Cobrança

Escolaridade – Ensino superior em Administração ou Contabilidade completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Vivência em emissão de notas fiscais e rotinas administrativas. Negociação, Excel avançado, conhecimento no sistema SAP e IGP-M (Indice Geral de Preço de Mercado).

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento





Vagas em Andamento – 219

1 vaga – Auxiliar de Contabilidade

Escolaridade – Ensino superior completo em Contabilidade;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – O candidato deve estar cursando a partir do 2° Período;

Atividades – Noções contábeis, lançamentos e classificação.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em Promob;

Atividades – Elaborar projetos de acordo com o plano de necessidades de briefing realizado pelo consultor; revisão e análise estrutural de projeto; colocar ferragens, furações, usinagens e demais acabamentos e detalhes e construtividade quando necessário; ajustes de projeto e renderização.

Vaga disponível até 27/1/2022 ou até o encerramento da vaga.





15 vagas – Medidor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Medição física de ambientes do imóvel do cliente; desenho e registro dessas medições em documentação; que ele possa entregar medidas digitalizadas;

Vaga disponível até 27/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

15 vagas – Conferente de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Verificando a viabilidade de fabricação de acordo com os padrões estabelecidos através do Promob, certificando–se que não haverá qualquer inconsistência que impossibilite a produção e montagem; realizar conferência de medidas na casa do cliente visita técnica; desenvolver caderno técnico; desenvolver guia de montagens envio de projetos para fábrica.

Vaga disponível até 27/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Supervisor de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino superior completo ou cursando Arquitetura;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar acompanhamento com cliente, supervisionar montadores, fechar contratos.

Vaga disponível até 27/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Carpinteiro

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir os cursos NR-35 (segurança no trabalho em altura) e NR-18 (condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção), efetuar trabalhos de carpintaria, cortando, armando, instalando e reparando peças de madeiras, utilizando ferramentas manuais e mecânicas.

Vaga disponível até 25/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Projetista de Móveis Planejados

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir conhecimento em Promob;

Atividades – Execução de Projetos de confecção de modulados planejados; designer de interiores.

Vaga disponível até 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Pedreiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Assentar tijolos, ladrilhos e materiais afins. Construir alicerces, levantar paredes, muros e construções.

Vaga disponível até 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Costureira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Fabricação e costura de tecidos refletivos.

Vaga disponível até 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Operador de Máquina Sacoleira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Controlar os parâmetros e qualidade das mesmas, posicionar o produto a ser talhado, documentar todas as atividades de controle do processo, conferir espessura e largura, manter a higiene do local, anotar as aparas, verificar resistência do material, encher o balão da máquina, toca teflon e facas, retirar os materiais da esteira para embalar.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Ajudante de Depósito – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar arrumação, separação e controle de mercadoria.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Promotor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” dentro do prazo de validade e moto própria;

Atividades – Projetar e desenvolver estratégias de vendas.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Mecânico de Empilhadeira

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR–11 atualizado e possuir carteira nacional de habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade;

Atividades – Realizar manutenção preventiva e corretiva.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Consultor de Vendas

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de informática básica ou avançada;

Atividades – Ter experiência com vendas.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Vendas de Produtos Eletrônicos

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter amplo conhecimento em produtos eletrônicos;

Atividades – Auxiliar de vendas de produtos eletrônicos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Eletricista de Força e Controle

Escolaridade – Ensino fundamental completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atividades de eletricidade de alta tensão.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Confeiteiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter o curso de manipulação de alimentos e curso de tortas finas;

Atividades – Preparar as produções de confeitaria, planejar o processo de produção de confeitaria e monitorar as etapas de produção.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Empregado Doméstico

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar atividades nos serviços gerais e domésticos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter experiência com vendas de material de limpeza;

Atividades – Realizar vendas externas.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Salgadeiro

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar a produção de salgados e seus derivados, monitorar as etapas do processo de produção e finalizar e apresentar a produção de salgados e seus derivados.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar visitas agendadas, panfletagem, prospecção e fechamento de contratos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais

Escolaridade – Ensino técnico em Mecânica ou Eletrotécnica;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar de máquinas industriais e trabalhar com solda e ferramentaria.

Requisitos obrigatórios – Morar nos bairros Cidade Nova, Nova Cidade, Viver Melhor ou Lago Azul.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Professor de Língua Portuguesa e Espanhol

Escolaridade – Licenciatura de Língua Portuguesa;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Ministrar aulas de disciplinas de português e espanhol para turmas do ensino fundamental, fazer planos de aula, fazer avaliações, acompanhar e atualizar o diário de classe.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico em Panificação

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Analisar e testificar conformidade de matérias–primas, insumos e embalagens e coletar amostras nas produções para análise.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Técnico de Manutenção Industrial PL

Escolaridade – Curso técnico em Elétrica, Eletrotécnica, Eletrônica, Automação Industrial ou formação mínima profissionalizante em Mecânica;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar manutenção no parque Industrial, preparando atividades de manutenção periódica, inspeções preditivas e de rotas, lubrificações, manutenções autônomas ou manutenções corretivas programadas ou não programadas, executar desmontagem e montagem de sistemas, máquinas e equipamentos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Promotor de Merchandising

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de Excel intermediário, carteira nacional de habilitação categoria “A” ou “B” dentro do prazo de validade e condução própria.

Atividades – Realizar visita e atendimento ao cliente, vendas e prospecção de clientes.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor da qualidade

Escolaridade – Ensino superior em Qualidade;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Conferir e checar carga do modal de duas portas, analisar produto e entender sobre os processos de qualidade.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar administrativo – Vaga Exclusiva para pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – Auxiliar no processo administrativo como, suporte ao RH, controle de estoque entre outras funções.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar limpeza – Vagas Exclusivas para pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino fundamental incompleto;

Experiência – Registrada na carteira de trabalho;

Atividades – Realizar serviços de limpeza nas áreas internas e externas.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga

10 vagas – Eletricista Industrial

Escolaridade – Ensino Técnico em Eletrotécnica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou Eletromecânica Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Fazer a manutenção elétrica preventiva e corretiva, e infraestrutura de máquinas, motores e equipamentos da empresa de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR10 e NR35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade - Ensino Técnico em Mecânica Industrial Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar a manutenção em componentes, equipamentos e máquinas industriais, planejar as atividades de manutenção, avaliar as condições de funcionamento e desempenho de componentes de máquinas e equipamentos, lubrificar máquinas, componentes e ferramentas;

Requisitos obrigatórios – Ter curso de NR33 e NR35 dentro do prazo de validade.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Mecânico de Máquinas Industriais

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Auxiliar nos serviços de manutenção elétrica, mecânica, hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

20 vagas – Auxiliar de Solda

Escolaridade - Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar os serviços de Auxiliar de Solda, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando peças, componentes e equipamentos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Executar os serviços de limpeza em geral, como pisos, paredes, tetos, sanitários e vidraças.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar Administrativo

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria “B” dentro do prazo de validade.

Atividades – Executar serviços de apoio nas áreas de Recursos Humanos, realizar serviços externos para o acompanhamento de mão de obra nas tomadoras de serviços;

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Mecânico de Automóveis Pesados

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar consertos, manutenção e revisão dos veículos pesadelos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Limpeza – Vagas Exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – Ensino Médio Completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Limpar áreas internas e externas.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Logística

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Diferencial possuir conhecimento em Operador de Empilhadeira.

Atividades – Transporte e distribuição, organizar o transporte de mercadorias e serviços, controlar horários, custos e tempo estimado para a realização de cada tarefa; Administração e controle, analisar os dados da operação, satisfação e produtividade; Responsável por manusear a empilhadeira, retirando os paletes com material de produção e transportando;

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista

Escolaridade – Técnico em Elétrica completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – Realizar manutenção preventiva corretiva; Instalação de quadro de distribuição de força; Analisar o consumo de energia.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Motorista de Caminhão

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir Carteira Nacional de Habilitação categoria D dentro do prazo de validade, curso Mopp, direção preventiva ou defensiva atualizados.

Atividades – Realizar checklist, acompanhar, conferir e organizar o embarque e desembarque dos materiais.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Supervisor de Manutenção

Escolaridade – Técnico em Mecânica ou Elétrica completo;

Experiência – Registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – Direcionar todos os processos de manutenção mecânica e elétrica da unidade, realizando a programação das manutenções preventivas, preditiva, corretivas e revisões; Manter o sistema de refrigeração da unidade em perfeitas condições de funcionamento necessárias; Zelar pelos custos relacionados à manutenção, bem como pelo consumo de água , luz, etc.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – Ensino médio completo;

Experiência – Seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos obrigatórios – Possuir curso de Informática Básica e Avançada.

Atividades – Atendimento ao público, recebimento, preparação e embalo de lanches para delivery e balcão e limpeza de equipamentos.

Vaga disponível até o dia 24/1/2022 ou até o encerramento da vaga.

Sine Amazonas

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem acessar o Portal do Trabalhador ( www.portaldotrabalhador.am.gov.br ) e anexar o currículo na vaga que pretendem concorrer.

16 VAGAS: ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Primeiro Emprego.

OBS: Ter boa comunicação, informática básica, documentação completa e currículo atualizado.

03 VAGAS: ESTAGIÁRIO (A) DE FARMÁCIA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Farmácia a partir do 8º período;

Sem experiência.

OBS: conhecimento e domínio em informática, documentação completa e currículo atualizado.

04 VAGAS: ORIENTADOR DE ESTACIONAMENTO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: COORDENADOR COMERCIAL (MUNICÍPIO DE COARI)

Escolaridade: Ensino Superior completo ou cursando Administração ou áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ser residente do município de Coari, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: MARCENEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: SUPERVISOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Administração e Áreas afins;

Com experiência na área.

OBS: Ter disponibilidade para viajar, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: PINTOR

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em pintura em geral em superfícies de alvenaria, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em elétrica predial, ter cursos na área, documentação completa e currículo atualizado.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MOTORES DE POPA

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimento em manutenção de motores de popa multimarcas, cursos em mecânica de motores a diesel, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: ANALISTA DE SUPORTE T.I

Escolaridade: Ensino Técnico em Informática;

Com experiência na área.

OBS: Conhecimentos em suporte Help Desk, ter CNH categoria B, documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter CNH categoria A, veículo próprio (moto), documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: VENDEDOR EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com experiência na área.

OBS: Ter moto própria e CNH categoria “A” devidamente regularizadas, documentação completa e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com Experiência ou sem experiência.

OBS: Documentação completa e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: SECRETÁRIA (PCD)

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

01 VAGA: LAVADOR DE AUTOS (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Com ou sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.

11 VAGAS: ASSISTENTE OPERACIONAL (PCD)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

Sem experiência.

OBS: Ter boa comunicação, documentação completa, currículo e laudo médico atualizado.