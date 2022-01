Governo do AM entregou mais de 3,7 milhões de alevinos a piscicultores

Em 2019, a distribuição e o número de beneficiados foram recordes, com 1.458.510 de alevinos entregues a 1.330 piscicultores | Foto: Divulgação/Sepror

Manaus (AM) - O fortalecimento da piscicultura no Amazonas é uma das prioridades definidas pelo governador Wilson Lima para desenvolver o setor primário do estado.

Desde 2019, a Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror) entregou mais de 3,7 milhões de alevinos, beneficiando cerca e 2.800 piscicultores da capital e do interior.

As ações são coordenadas pela Secretaria Executiva de Pesca e Aquicultura (Sepa), vinculada à Sepror.

Em 2019, a distribuição e o número de beneficiados foram recordes, com 1.458.510 de alevinos entregues a 1.330 piscicultores.

Em 2020, o Governo do Amazonas repassou 1.401.000 alevinos a 815 produtores e, no último ano, 850.000 alevinos a 700 piscicultores.

" A produção de alevinos de peixes melhorados geneticamente é de suma importância para o sucesso da cadeia produtiva da piscicultura. O Governo do Amazonas vem ampliando a quantidade e a qualidade do fornecimento de alevinos aos piscicultores, além de prestar orientação técnica para que os produtores possam ter sucesso na criação de peixe. " Petrucio Magalhães, titular da Sepror

No total, 23 municípios do interior foram beneficiados com a distribuição dos alevinos (da espécie tambaqui e pirapitinga), além de Manaus.

São eles: Alvarães, Anori, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Manacapuru, Manaquiri, Maués, Novo Airão, Parintins, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Tefé e Urucará.





A piscicultora Maria Auxiliadora Vieira Ferreira, de 57 anos, é moradora da zona rural de Manaus e foi uma das contempladas com o repasse do Governo do Amazonas.

Ela recebeu um total de 20 mil alevinos, entre os anos de 2020 e 2021, sendo 15 mil da espécie tambaqui e 5 mil de pirapitinga.

" Somos piscicultores desde 2008 e nunca havíamos sido ajudados sequer com doações onerosas, quanto mais com distribuição de alevinos, que é fundamental à nossa propriedade. " Maria Auxiliadora Vieira Ferreira, piscicultora

A piscicultora possui uma unidade produtora de pescado, principalmente tambaqui, no quilômetro 34 da rodovia AM-010.

A comercialização do pescado é feita no próprio local, com venda a varejo, aos sábados, domingos e feriados.



Maria Auxiliadora conta que o apoio do Governo do Amazonas foi fundamental para que ela não fechasse o seu negócio, em razão das dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19.

" Quanto à importância da piscicultura, o momento fala pela gente, pois criamos peixes de qualidade, alimentados tão somente com ração que, infelizmente, ainda é o gargalo para o nosso crescimento, levamos à mesa do povo peixe saudável e gostoso. Parabéns para nós, profissionais do ramo, que podemos contar com o Governo do Estado. " Maria Auxiliadora Vieira Ferreira, piscicultora

A produção de alevinos de peixes melhorados geneticamente é de suma importância para o sucesso da cadeia produtiva da piscicultura. | Foto: Divulgação/Sepror

Leia mais:

Piscicultura familiar de Iranduba ganha investimento

Produção sustentável de peixes e hortaliças no AM recebe investimentos