Investimento de R$ 17 milhões no PIM vai gera novos postos de trabalho

Manaus (AM) - Em mais uma ação tratada no ambiente de negócios que vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), um investimento, da ordem de R$ 17 milhões previstos para os próximos três anos para o Estado do Amazonas, foi anunciado com a vinda da Norpolim Nordeste Polímeros Indústria e Comércio de Termoplástico para Manaus. A empresa pertence ao grupo Plasvan que é referência no setor de termoplásticos no país.

De acordo com representantes da empresa, dos R$ 17 milhões previstos, pelo menos R$ 6,5 milhões serão aplicados inicialmente no primeiro ano com a instalação de máquinas, equipamentos, instalações industriais e outros investimentos necessários para a instalação da indústria no Amazonas. Com a vinda da fábrica, estima-se a criação de um total de 100 novos postos de trabalho diretos nos próximos três anos.

Ainda segundo os representantes da empresa, a previsão para que toda a estrutura e logística industrial devam estar prontas é de até três meses. O intuito é de poder entrar em operação ainda em 2022, depois das aprovações dos projetos pela Sedecti via Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam) e pelo Conselho de Administração da Suframa (CAS), conforme informado pela Plasvan à Sedecti.

“É uma satisfação ter mais uma empresa investindo na área de embalagens, o que caracteriza a confiança no crescimento do mercado em geral. Nesse caso, em especial, acrescido de um produto inovador para a construção civil, algo que se soma ao portfólio de novos produtos do PIM. Os investimentos são muito bem-vindos no Amazonas!”, comemorou o titular da Sedecti, Jório Veiga.

Segurança jurídica

O secretário executivo de Desenvolvimento Econômica da Sedecti, Renato Freitas reforçou a vinda da empresa para o Amazonas como um resultado da confiança dos investidores na segurança jurídica para os negócios no Estado.

“A segurança jurídica do modelo Zona Franca de Manaus que tem atraído empresas de diversos setores, inclusive, empresas que vem para inovar e diversificar a matriz econômica do Estado”, apontou Renato.

Freitas destacou ainda os esforços das equipes de Atração de Investimentos e Comércio Exterior (Daice), do Departamento de Controle de Incentivos, bem como de todos da Sedecti no que diz respeito aos trabalhos desenvolvidos no âmbito de atração de investimentos para o Amazonas.

Anúncio

O anúncio da vinda do empreendimento para Manaus foi feito durante uma reunião on-line ocorrida na manhã desta terça-feira (25/01). Além do secretário executivo Renato Freitas, também participaram da reunião os sócios- proprietários da Plasvan, Thiago Rocha e Matheus Rocha, a gerente de Projetos da empresa, Suellen Albuquerque, a consultora econômica, Mary Franco, a assessora do departamento de Atração de Investimento e Comércio Exterior (Daice) da Sedecti, Karla Tavares e o gerente de Projetos de Incentivo do Departamento de Controle de Incentivos (DCI) da Sedecti, Marlon Dutra.

Norpolim

A Norpolim Nordeste Polímeros Indústria e Comércio de Termoplástico Ltda é uma empresa pertencente ao grupo Plasvan Indústria e Comércio de Plásticos Litda, e está instalada em Campina Grande (PB) com mais outras cinco unidades no Nordeste e no Sudeste do Brasil.

A empresa possui referência empresarial no setor de fabricação de artefatos plásticos voltados para produção de garrafão plástico para água potável, alimentos, tampas plásticas. A proposta de inovação da empresa se dá com a produção do item “cola” para o mercado de construção civil - negócio promissor com oportunidades para novos produtos, gerando investimentos para toda a cadeia.

