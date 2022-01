Confira os feriados e pontos facultativos de 2022 em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus publicou o calendário de feriados e pontos facultativos de 2022 a ser seguido por órgãos e entidades da administração municipal. O decreto com as datas está no Diário Oficial de Manaus (DOM) dessa segunda-feira (24) e foi assinado pelo prefeito David Almeida.

Durante o ano, serão 14 feriados, entre nacionais, municipais e religiosos. Nove dias foram decretados pontos facultativos; ou seja, período que se intercala entre fins de semana e feriados.

“Há ressalva em relação ao funcionamento das atividades essenciais dos órgãos da Prefeitura de Manaus, como na Saúde e outras repartições, como forma de garantir o atendimento da população”, explica o prefeito.

Nos dias de ponto facultativo, os gestores deverão instituir o horário das unidades, de acordo com a relevância de interesse da população.

O decreto considera, ainda, a necessidade de contenção de gastos com o funcionamento administrativo nos órgãos públicos.

Confira os feriados e pontos facultativos

28 de fevereiro: ponto facultativo;

01 de março: terça-feira de Carnaval, feriado municipal,

02 de março: ponto facultativo a partir das 12h



14 de abril: ponto facultativo;



15 de abril: feriado religioso da Paixão de Cristo

21 de abril: feriado nacional de Tiradentes,

22 de abril: ponto facultativo;

1º de maio: feriado nacional do Dia Mundial do Trabalho;

16 de junho: feriado religioso consagrado a Corpus

Christi, instituído pela Lei nº 970, de 11 de maio de 2006;

17 de junho: ponto facultativo;

05 de setembro: feriado municipal em que se comemora

06 de setembro: ponto facultativo;



07 de setembro: feriado nacional do Dia da Independência do Brasil,

12 de outubro: feriado nacional de Nossa Senhora de Aparecida, Padroeira do Brasil,

24 de outubro: feriado municipal em que se comemora a

28 de outubro: ponto facultativo em comemoração ao

Dia do Servidor Público Municipal;

02 de novembro: feriado nacional de Finados, declarado na

14 de novembro: ponto facultativo;

15 de novembro: feriado nacional de Proclamação da República,

20 de novembro: feriado municipal da Consciência Negra,

08 de dezembro: feriado municipal de Dia de Nossa Senhora da Conceição, Padroeira da

Cidade de Manaus,

09 de dezembro: ponto facultativo; e

25 de dezembro: feriado nacional de Natal.

