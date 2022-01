Mototaxistas capacitados pelo Detran-AM já podem obter créditos

O crédito pode ser utilizada para reparos na motocicleta ou compra de pneus novos | Foto: Divulgação/Detran-AM

Manaus (AM) - Anunciada pelo governador Wilson Lima, em dezembro do ano passado, a parceria entre Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e Agência de Fomento do Estado (Afeam) para beneficiar mototaxistas saiu do papel.

O financiamento de até R$ 5 mil pode ser solicitado por meio do site www.afeam.am.gov.br , na aba “+ Crédito Amazonas”.

Para fazer a solicitação, é necessário que o mototaxista tenha o curso de Especialização ou de Atualização do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O curso precisa estar válido; caso esteja vencido, é preciso que o profissional se atualize. A inscrição é feita exclusivamente pelo site da Afeam.

A linha especial do programa Mais Crédito Amazonas para os mototaxistas pode ser utilizada para reparos na motocicleta ou compra de pneus novos.



O empréstimo pode ser de R$ 500 até R$ 5 mil e não requer nenhuma garantia por parte do solicitante.

A Afeam também permite que o interessado em obter o financiamento esteja com restrição de crédito (negativado) em até R$ 1.050, para quem mora em Manaus, e até R$ 2.100, para moradores do interior.

O pagamento poderá ser feito em até 24 meses, com carência de 90 dias para a quitação da primeira parcela do financiamento.

Clientes especiais da Afeam poderão fazer parcelamento em até 36 meses, com carência de 180 dias para pagamento da parcela inicial.

Como se trata de financiamento para produção, é obrigatória a comprovação da aplicação do recurso.

Documentos necessários

No momento do cadastro para o financiamento é necessário o envio dos seguintes documentos (em foto ou PFD):

• CPF e Documento de identificação com foto do interessado e de seu cônjuge;

• certidão de casamento, divórcio, união estável ou óbito;

• comprovante de residência ou declaração de moradia;

• carta-proposta da oficina detalhando os serviços, no caso de reparos ou manutenção;

• foto do interessado ao lado da moto para cuja manutenção o crédito será utilizado;

• fotos da frente, laterais e parte de trás da moto, constando a placa;

• documento da motocicleta com licenciamento em dia (no nome do titular do financiamento); e

• certificado do curso de capacitação do Detran válido, no nome do titular do financiamento.

Para mais informações e detalhes acerca da linha de crédito especial, os interessados devem acessar o site da Afeam (www.afeam.am.gov.br ).

Curso gratuito

Desde dezembro do ano passado, o Detran Amazonas está ofertando os cursos de especialização e de atualização para mototaxistas gratuitamente.

O benefício faz parte do projeto “Motociclista Legal” que, além de isenção da taxa dos cursos, concede aos profissionais que concluírem as formações um kit de segurança com capacete e colete.

A entrega desses equipamentos já foi feita para os mototaxistas de Manacapuru e, neste ano, para os demais profissionais que se capacitaram no interior e também em Manaus.

Com esses benefícios do Detran e da Afeam juntos, os mototaxistas de todo o Amazonas poderão trabalhar com mais segurança e, dessa forma, promover um trânsito mais humano e seguro.

*Com informações da assessoria

