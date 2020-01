O Cartão de Natal

E assim eram os cartões de Natal. As livrarias encarregavam-se de vendê-los em variedade. De gravuras, formatos, tamanhos e cores. | Foto: Reprodução

Era chegar Dezembro e escrever num papel a relação de amigos e parentes a quem devíamos enviar cartões de Natal. Cartão de Natal na Manaus-família era coisa levada a sério. Tinha um significado de sentimento genuíno impregnado de fé cristã. Os anos difíceis após o declínio da economia da borracha dotaram nossa epiderme com grossa camada de um verniz, diria que impenetrável de determinação e esperança em felizes Anos Novos. Já diziam os antigos, que todas as leis e dogmas do coração de um povo não são meras palavras ao vento. São palavras inscritas no peito de cada um com o próprio dedo de Deus.

E assim eram os cartões de Natal. As livrarias encarregavam-se de vendê-los em variedade. De gravuras, formatos, tamanhos e cores. Era deste modo que a Manaus dos anos duros e ternos, sem televisão (esse totem sagrado, cultuado em cada lar desde os anos setenta) mantinha contacto com as figuras natalinas: O Papai Noel, a neve, as renas, os pinheiros e todos os símbolos natalinos, exceto o presépio. Este possuía lugar cativo em cada igreja e casa manauense. Uns mais adornados que os outros. Uns mecanicamente movimentados, como o de Branco e Silva.

Outros como o da Igreja de S. Sebastião em imagens estilo barroco e também de tamanho natural, e uns jitinhos, jitinhos... Mas sempre o Menino, ali, na palha! A mostrar, como alguém já disse, o real significado do Natal: “Não é o berço em que se nasce que dignifica o homem, mas o homem que dignifica o berço em que nasce”.

Nessa época o carteiro adquiria o caráter de porta-voz de reinos que não passam. E lá vinha ele dobrando a esquina cheio de envelopes brancos despejando-os em cada moradia. A dona de casa com o carinho de coração uno e indivisível expunha um a um na árvore de Natal armada no canto da sala. E então todos veriam que cartão de Natal era coisa séria. Parte da personalidade do remetente estava ali, nas frases- mensagens, na escolha da estampa, na letra manuscrita (nunca datilografada. Isso denotaria frialdade de sentimentos ou palavras ocas levadas ao léu).

Todos os cartões recebidos tinham como obrigação religiosa serem retribuídos | Foto: Reprodução

Todos os cartões recebidos tinham como obrigação religiosa serem retribuídos. Estes chegavam por vezes após o Natal pelo acúmulo de correspondências nos correios. Não retribuir, configuraria num insulto ou indiferença aos “augúrios de um Feliz Natal e Próspero Ano Novo”.

Repito, cartão de Natal na Manaus-uma-só-família era coisa séria. Era a identidade do povo. E ali registrados como atributos indissolúveis a solidariedade e a índole fraternal. Veio por fim a pós-modernidade, e com ela essas catedrais do consumo denominadas “shoppings centers”, onde você e eu rendemos culto ao consumismo.

Logo nós que éramos sóbrios! De uma geração gozando a vida sem um tostão no bolso. Que se embebedava do lazer dos balneários e nos passeios dominicais ao entardecer no “Roadway”.

Bastava ver o sol efervescente dissolver-se no Negro e o gigantismo dos transatlânticos. Uma geração que gastava sim, voz e sola de sapato para executar serenatas. E as namoradas gastando emoções pelas frestas de janelas recatadas.

Hoje o centro comercial tornou-se alvo de peregrinações da massa popular. Miscelânea de suor e pressa , e gritos e empurrões de quem consegue primeiro a promoção do dia. O certo é ser um vencedor, nessa competitividade insana de quem tem a melhor boneca, o melhor carrinho, o melhor vestido, o melhor celular, a melhor jóia... O certo atualmente, é sentir-se realizado nos seus ideais egocêntricos e materialistas.

O cartão de Natal você não encontra mais em árvores de natais. O eu, sempre o eu, criou a celeridade glacial das mensagens natalinas eletrônicas. As palavras destituídas da calidez da mão sobre o papel. Robóticas, apenas. Cartão não era para ser rasgado mal se recebe. Como o dessas empresas e desses políticos a enviar votos de Boas Festas pela lista telefônica ressuscitando pessoas falecidas que ainda figuram nos catálogos. Suas metas não é sentir o Menino na Palha, mas maior rentabilidade nos negócios e muitos votos nas urnas. E cartão de Natal com alma, é algo em extinção. Os valores espirituais são pesos-mortos. Em cifrões são medidos os valores.

Cartão de Natal, hoje é apenas estampa bonita no mostruário de livraria. E como fere! Aqueles com alma somente os olhos da memória podem agigantar e eternizar...

*Carmen Novoa Silva é Teóloga membro da Academia Amazonense de Letras

E-mail: [email protected]