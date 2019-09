No Dia do Sexo, sex shops têm promoções e motéis dão pernoite livre

Manaus - Chegou mais um 6 de setembro, o Dia do Sexo. A data remete à posição sexual popularmente batizada de "69" e, para incentivar o consumo e a quebra na rotina sexual dos casais, sex shops e motéis em Manaus abrem nesta sexta-feira (6) com descontos bem interessantes.

A proprietária do Desfrut Sex Shop, Paula Vieira, conta que nesta sexta-feira (6) os clientes vão ter 10% de descontos em produtos para apimentar a relação. E aponta novidades.



“Temos produtos como pênis com dupla camada (super-realista que emita a pele), vibrador vai e vem (estimulador clitoriano com movimentos), lingeries sexys, gel anal a base de silicone (pode ser usado no banho/piscina/banheira e manter o efeito dessensibilizante) e kit com bolinhas explosivas e gel unisex que esquenta vibra e pulsa”, conta.

Kit com bolinhas explosivas e gel unisex que esquenta vibra e pulsa | Foto: Divulgação/ Desfrut

Já os motéis Lê Baron, Nirvana e Playboy prepararam algo especial para os casais que desejam comemorar o Dia do Sexo longe de casa. Na sexta-feira (6) o casal paga por três horas e ganha a pernoite no período de 22h até às 10h do outro dia. Benefício exclusivo para esta data. Basta mostrar esta publicação do EM TEMPO para ganhar as horas a mais.



O Le Baron tem suítes com barra de pole dance, apetrechos do tema 'cinquenta tons de cinza', | Foto: Divulgação

O Lê Baron está situado na avenida Ephigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. O espaço oferece suítes de R$ 70 a R$ 200. Além disso, tem drinks especiais, almoço executivo, suítes com barra de pole dance, apetrechos do tema 'cinquenta tons de cinza', entre outras coisas. Para informações, no número: 99459-8610.



´Playboy Motel oferece suítes a partir de R$ 60 | Foto: Divulgação

O Playboy Motel, localizado na avenida Torquato Tapajós, oferece suítes a partir de R$ 60. O ambiente está avaliado pelos frequentadores como motel 5 estrelas. E oferece piscinas externas para quem quer se refrescar ao lado do mozão e com uns bons drinks. Para reservas: (92) 3651-1755.

O motel Nirvana está situado na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. | Foto: Divulgação

O Motel Nirvana oferece suítes a partir de R$ 70. O estabelecimento conta com três suítes, todas equipadas com rede de internet wi-fi, TV, ar-condicionado e frigobar. Além desses serviços básicos, cada quarto tem um atrativo especial que começa pela decoração moderna. O espaço está situado na avenida do Turismo, bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus.

Apetrechos do tema 'cinquenta tons de cinza' no Le Baron | Foto: Divulgação

O Aphrodite Park Motel vai dar preservativos e descontos especiais nos brinquedos eróticos para os cassais nesta sexta-feira (6). Localizado na Estrada da Aeroclube, bairro Flores, Zona Centro Sul de Manaus. Informações: (92) 3651-1168.



Novo conceito de Motel no In Box | Foto: Divulgação

O Cê Ki Sabe e o motel In Box, situados um do lado do outro, na avenida André Araújo, bairro Aleixo, Zona Centro Sul de Manaus estão com os espaços preparados para receber os casais com suítes a partir de R$ 50.



Cinco dicas para apimentar o sexo:



- Strip-tease com vendas

Por mais clichê que possa parecer, strip-teases sempre dão certo. Além disso, não é todo dia que você faz uma performance dessas para seu parceiro ou parceira, certo? Ainda mais com ele ou ela de olhos vendados - o que dá uma emoção extra para o ato. A ideia é explorar outros sentidos além da visão.

Então, ao retirar cada peça de roupa, passe o tecido dela na bochecha da pessoa, ou outro pedaço do corpo, e deixe-a sentir cada nova parte que está sendo revelada com a boca ou com as mãos.



- Prazer e relaxamento



Essa é para quando o parceiro ou parceira precisaram passar por muitos estresses até chegar a data especial e você quer ajudar no relaxamento. Isso pode ser feito com uma massagem caprichada. Para intensificar a sensação de tranquilidade, acenda uma vela, use um óleo de massagem desses que proporcionam calor e que sejam perfumados. Uma música suave para ambientalizar também ajuda.



- Abuse e use da imagem



Provocar é um truque ótimo na hora de apimentar o sexo. Para começar, assim que acordar já envie uma foto íntima sua, de um brinquedo erótico que você vai usar quando se encontrarem, ou até mesmo da lingerie que você vestirá.

Fazer diariamente sexo faz bem a pele e ao coração

Enquanto os mais acalorados afirmam que sexo é a melhor coisa do mundo, para a ciência não restam dúvidas: relações sexuais fazem bem à saúde da pele e do coração. Já que tudo conspira a favor, por que não praticar todos os dias? Entenda os motivos.



Pele renovada



Além de te deixar com o humor nas alturas, uma vida sexual ativa proporciona à derme grandes benefícios. A explicação está na liberação de hormônios e no relaxamento que as relações sexuais proporcionam. Segundo o dermatologista Alex Panizza, a beleza da pele e o brilho do cabelo estão ligados ao estrógeno, hormônio cuja concentração no sangue aumenta durante o sexo.

“Níveis equilibrados de estrogênio mantêm a pele macia e suave. Além disso, o sexo pode melhorar o sistema imunológico, pois minimiza a inflamação, um processo que, com o tempo, afeta a produção de colágeno e elastina”, explica Panizza.

Pelo menos 30 minutos de sexo por dia protege o coração



Se você não quer ter um ataque cardíaco, tenha um orgasmo. Para o cardiologista Bernardo Medeiros, a relação sexual durante 30 minutos por dia é considerada uma atividade física.

"Como benefício de uma atividade física, reduz o índice de doença cardiovascular. E também após o orgasmo, existe a liberação da endorfina, um relaxante muscular, então os indivíduos ficam menos estressados”.

Vantagens do sexo para a pele e coração:



- Ativa a circulação

- Favorece a sudorese, o que limpa os poros

- Aumenta a produção de estrogênio, responsável pela vitalidade da pele

- Estimula a produção de colágeno, substância que deixa a epiderme mais firme

- Aumenta a produção de ocitocina, o “hormônio do amor”

- Proteção cardiovascular

- Um remédio contra a dor

-Um basta ao excesso de estresse

- Autoestima lá em cima

- Músculos fortalecidos

- Sono reparador