Ator pornô Rico Marlon explica a relação fetiche versus realidade

Devido a mitos, lendas urbanas e até mesmo fetiches criados pela indústria do entretenimento adulto, muitos homens acabam ficando preocupados com o tamanho do pênis. Enquanto alguns acreditam que serão considerados mais másculos se tiverem um pênis maior, satisfazendo assim o próprio ego, outros chegam a ponto de sofrer dismorfofobia (temor desproporcional de ter um defeito corporal). Qual seria o limite entre o fetiche e a realidade?

O ator pornô Rico Marlon é conhecido por sua atuação na indústria dos filmes adultos e pelos seus ‘dotes' avantajados, que costumam chamar a atenção. No entanto, o ator acredita que de fato, tamanho não é documento em se tratando do órgão sexual masculino:

“Muita gente imagina coisas, mas acontece que a realidade é totalmente diferente. O fetiche indica que aquilo possa proporcionar uma determinada emoção ou sensação, mas pode não acontece aquela magia ou aquele explosão de prazer esperada. Em relação ao tamanho do pênis, acho que ainda que existe um certo fetiche, do homem poderoso que mexe com a fantasia das mulheres e de muitos homossexuais, associando tamanho com potência, força e virilidade. Mas a verdade é que para chegar ao orgasmo tem mais a ver com ser mente aberta, de estar com a pessoa certa, do que em ser bem dotado”, revela.

Rico aponta que nos filmes adultos o tamanho avantajado é mais por uma questão de ficar bem em cena: “geralmente nós atores fazemos sucesso por temos o pênis grande, mas isso não quer dizer nada na vida real. É mais por uma questão de ficar bem no vídeo, de impressionar, de se destacar, de chamar atenção, e até mesmo de estimular a imaginação ou fetiche de quem assiste. Nem sempre prazer vai estar associado a tamanho, geralmente não está”.

*Com informações da assessoria