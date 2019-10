Moda: Cores e tendências para cabelos

Você piscou e faltam só três meses para o final do ano, e mudar o visual da aquela recarregada na energia.



Nosso país é um mix de todas as cores e tipos de cabelo e para as morenas de plantão que não largam por nada os cabelos castanhos mas querem mudar o visual podem se jogar no procedimento chamado Morena Iluminada. O hairstylist Atila García explica que sao mechas que clareiam os fios de maneira natural dando destaque ao rosto, geralmente a raiz fica no tom natural esfumada e as mechas são colocadas em pontos estratégicos como o contorno do rosto, porém há muitas técnicas da morena iluminada que você deve escolher junto ao profissional.

Castanho Iluminado | Foto: Divulgação

Para os cabelos cacheados a técnica valoriza muito os cabelos.

Para as mulheres que ousam nos cabelos fiquem alerta na moda do momento que é a Cherry Blond, é um mix de laranja e loiro com rosa que conquistou as estrangeiras e vem chegando com tudo no Brasil

O tom pode ser mais evidente ou levemente rose

Castanho Iluminado | Foto: Divulgação

Se você está no momento de divar por ai com as madeixas loiras, saiba que o loiro é um tom elegante e que combina com todo tipo de pele.

O que está fazendo a cabeça da mulherada é o Hair Light que são luzes bem fininhas e sem marcação, enfim podemos assumir a raiz natural sem a preocupação de retoque. O loiro varia em algumas tonalidades, como Baunilha, manteiga, pastel, amêndoas, caramelo entre outras, Átila ressalva a importância de fazer o teste de mecha para saber se o seu cabelo pode ser clareado para o loiro.

Também em alta é o bob blond que é o cabelo curto e loirinho.

Loiro Pastel, Loiro Caramelo, Loiro Vanilla e Loiro Bob Blond | Foto: Divulgação

Os cuidados para manter a saúde dos cabelos é fazer uma hidratação, reposição de proteína ou até uma reconstrução capilar uma vez na semana, o hairstylist Átila Garcia diz que os cuidados são fundamentais para um loiro lindo o ano todo.

A manutenção desses cabelos deve ser feita de três em três meses ou conforme o crescimento das madeixas. “ Sempre que vamos mudar algo nos cabelos é importante saber que o tiramos de seu estado natural então os cuidados com um profissional é indispensável.” finaliza.