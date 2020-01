Sommelier sugere vinhos ideais para acompanhar a ceia de Natal

| Foto:

A ceia de Natal é um momento especial, em que as famílias aproveitam para celebrar e agradecer. E nada melhor do que brindar com um bom vinho, aquele que combina perfeitamente com os pratos da ceia e oferecem uma experiência gastronômica única. E sim, isso também é assunto de mulher, aqui para a seção Entre Elas, do Portal EM TEMPO. Para ajudar na escolha das bebidas, o sommelier do Emporium Roma, Pedro Missioneiro, listou algumas dicas de vinhos mais apropriado para o momento.

Para quem estiver pensando em servir apenas um vinho durante a noite, a dica é escolher o preferido, aquele que está acostumado a oferecer aos amigos e familiares. Já quem planeja oferecer aos convidados várias opções, a recomendação dele é começar por um espumante, que pode ser um Champagne, Cava ou Prosecco. Qualquer uma dessas opções, segundo Missioneiro, combinam perfeitamente com o momento que antecede o jantar. “Os convidados podem apreciar a bebida comendo os aperitivos”, disse.

De acordo com ele, o tradicional Peru de Natal pede como acompanhamento um vinho menos tânico, ou seja, menos adstringente ao paladar. A indicação são osvinhos tintos, como Pinot Noir, Merlot, Grenache, Shiraz ou Zinfandel. Caso os convidados prefiram vinha branco, opções como Sauvignon Blanc, Viognier e Chenin Blanc.

| Foto:

No caso de quem vai servir Lombo de Porco na ceia, os vinhos tintos sugeridos anteriormente também harmonizam perfeitamente. “Para esse prato um vinho branco Chardonnay é uma ótima pedida”, explicou.



Se no cardápio tiver pratos à base de Bacalhau, as bebidas da região do Vinho Verde, em Portugal, a exemplo dos Alvarinhos, dão um toque especial à comida. Outras opções são o Touriga Nacional, Trincadeira e Tinta Roriz. Todos vinhos portugueses.

Para acompanhar as sobremesas, sejam elas as tradicionais rabanadas, o brigadeiro de colher, frutas frescas ou torta de nozes, o vinho do Porto fechará a noite com chave de ouro. Dependendo da variedade de doces, o vinho Late Harvest (Colheita Tardia), seja ele Argentino, Chileno, Italiano, Francês, Israelense ou Húngaro, combina muito bem.

Leia mais:



Açaí, buruti, abacaba ou patuá. Qual o seu vinho regional preferido?

Em que horário o Shopping Manauara vai funcionar no fim de ano?