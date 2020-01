Aplicativo 99 oferece serviço exclusivo para mulheres em Manaus

Com a nova categoria, as motoristas mulheres poderão escolher atender apenas passageiras do mesmo gênero. O objetivo da ação é levar ainda mais segurança às usuárias. | Foto: Divulgação

Manaus - A 99, aplicativo de transporte, lançou nesta terça-feira (24), em Manaus, o 99Mulher -- uma funcionalidade para motoristas mulheres atenderem apenas passageiras. A cidade será um dos primeiros locais do Brasil onde o serviço será implantado.

Com a nova categoria, as motoristas mulheres poderão escolher atender apenas passageiras do mesmo gênero. O objetivo da ação é levar ainda mais segurança às usuárias.

A ferramenta passará a estar disponível às primeiras motoristas mulheres, em Manaus, nesta semana. A cobertura será ampliada a partir de 2020.

O serviço faz parte do novo plano de segurança “Todos pela Segurança. Segurança para Todos”, cujo objetivo é implementar novas funcionalidades de proteção ao app, além de convidar passageiros e motoristas a colaborarem com a proteção da plataforma.

Além do 99 Mulher, novas ferramentas de segurança estão sendo disponibilizadas a passageiros e motoristas a partir de dezembro. O botão de bloqueio de usuários, por exemplo, que permite aos motoristas e passageiros bloqueiem corridas com pessoas específicas, já está disponível em todas as cidades do Brasil.

O conjunto de medidas reúne ações desenvolvidas especialmente para o mercado brasileiro, assim como funcionalidades que chegam no país após terem sido implementadas internacionalmente pela Didi.

Confira abaixo:

Bloqueio de usuários - permite que motoristas e passageiros bloqueiem corridas com uma pessoa específica. Assim, não haverá mais a possibilidade de esses usuários se conectarem em viagens futuras. Essa função já está disponível em todo o país.

Gravação de áudio - vai permitir que passageiros e motoristas realizem gravações durante as corridas diretamente pelo app. A ferramenta foi lançada na China pela Didi no ano passado e chega ao Brasil.

Preenchimento automático de CPF - a partir de agora o perfil do passageiro será preenchido com o nome registrado no CPF, facilitando a identificação do usuário pelos motoristas.

Foto do passageiro com identificação facial - além de possibilitar o envio de fotos de passageiros, está sendo implementada uma ferramenta que verifica se existe uma pessoa real no momento da captura da imagem. Esse processo será solicitado randomicamente e via inteligência artificial