Cores das unhas para melhorar o seu humor

As cores das unhas influenciam no humor | Foto: Divulgação

Embora pareça incrível, a cor das unhas influencia muito o seu humor, e existem algumas cores que farão você se sentir melhor. E mulheres adoram ser paqueradas e elogiadas. Essas cores a ajudarão a sair da depressão e permitir que você seja mais alto astral.



Estas são as cores que você deve usar nas unhas para melhorar seu humor:

Cores neutras

Essas cores proporcionam tranqüilidade e estabilidade; portanto, se você se sentir mal, opte por cores neutras, que também estão na moda.

Vermelho

O vermelho é uma das cores mais sensuais, por isso é ideal para uma mulher se sentir melhor e muito mais sexy se usar essas cores nas unhas.

Cores pastéis

As cores pastéis não apenas combinam com qualquer tom de pele e com todas as roupas, mas também trazem felicidade a todas as mulheres que a usam.

Brilhantes

As mulheres que usam unhas com brilho e cor, vivem felizes e muito divertidas. Portanto, se você quiser melhorar seu humor, opte por cores brilhantes.

Então, se você passa por uma depressão ou simplesmente não se sente feliz, comece a usar essas cores nas unhas para se sentir melhor.





Fonte: NuevaMujer